انتهى يوم الحسم - بلد الوليد (1) (2) أتليتكو.. ريال مدريد (2) (1) فياريال.. اللقب للروخيبلانكوس

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني والتي تحدد هوية البطل.

أتليتكو مدريد يحل ضيفا على ريال بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا، ويمكنك متابعة أحداث المباراة من هـــــنـــــا

وريال مدريد يستقبل نظيره فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو ويمكنك متابعة أحداث المباراة من هـــــنـــــا

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بلد الوليد (1) (2) أتليتكو مدريد

نهاية المباراة وتتويج أتليتكو باللقب

ق.90 سيرجي جوارديولا يسدد أعلى المرمى ويهدر التعادل

ق.67 جووووووووووووول سواريز يضيف الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس ماسيب

ق.57 جووووووووووووول التعادل لـ أتليتكو مدريد بهدف رائع لـ كوريا

ق.51 خيمينز يهدر فرصة خطيرة برأسية أعلى العارضة بعد عرضية كوكي

ق.46 يانكو ينقذ هدفا مؤكدا أمام أتليتكو مدريد بعد رأسية سواريز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 أوووه رأسية من فايسمان يمسكها أوبلاك

ق.32 سواريز يهدر فرصة حطيرة بالمرمى بتسديدة يسارية تجاور القائم

ق.27 رأسية من فيليبي يمسكها ماسيب ويمنع الخطر

ق.27 عرضية خطيرة من تريبيير يخرجها الياميق وكاد أن يسجل بالخطأ في مرماه!

ق.18 جوووووووووووول أول لـ بلد الوليد بواسطة أوسكار بلانو

ق.11 انطلاقة عنترية من توني فيا وتسديدة يتعامل معها أوبلاك بثبات ويمنع الخطر

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

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ريال مدريد (2) (1) فياريال

نهاية المباراة

ق.+93 جوووووووول مودريتش يسجل الثاني بعد عرضية بنزيمة

ق.86 جووووووووووول ريال مدريد يتعادل بهدف بنزيمة

ق.83 تسديدة صاروخية من مودريتش تمر بجوار القائم بقليل

ق.72 بنزيمة يسدد من لمسة واحدة لكن كرته تمر بجوار القائم

ق.69 دخول ناتشو ومارسيلو وماريانو بدلا من ميجيل وأودريوزولا وكاسيميرو

ق.66 أووووه بنزيمة يهدر والمرمى فارغ بعد افتكاك رودريجو الكرة من روي

ق.57 دخول إيسكو ورودريجو بدلا من أسينسيو وفينيسيوس

ق.57 إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق.55 جوووووووووول كريم بنزيمة يهدر التعادل بضربة رأسية بعد عرضية كاسيميرو لكن تقنية الفيديو تراجعه لوجود شك في تسلل

ق.54 فينيسيوس ينطلق خلف الدفاع ويرسل تسديدة سهلة لـ روي

ق.52 رأسية من ميليتاو بعد عرضية أودريوزولا تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 ركنية من مودريتش يقابلها كاسيميرو برأسية لكنها تستقر سهلة بين قفازي روي

ق.35 أووووه مودريتش يهدر أول فرصة خطيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تجاور القائم

ق.24 عرضية من مودريتش ورأسية من أسينسيو تعلو العارضة

ق.20 جوووووووووووووول جيريمي بينو يسجل الهدف الأول لـ فياريال

ق.14 لا فرص حقيقية حتى اللحظة في اللقاء

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

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حسابات التتويج:

*أتليتكو مدريد يتصدر الدوري برصيد 83 نقطة، ومن خلفه ريال مدريد بـ81 نقطة.

*أتليتكو مدريد يكفيه الفوز بأي نتيجة حتى يحصد اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة ريال مدريد.

*أتليتكو مدريد يمكنه التعادل أو الخسارة ويحصد اللقب لو تعادل أو خسر ريال مدريد أمام فياريال.

*ريال مدريد يحتاج إلى الفوز فقط + خسارة أو تعادل أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد.