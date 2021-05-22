عودة الأسطورة شاف لم تكن كافية.. بريمن يهبط لأول مرة منذ 40 عامًا

السبت، 22 مايو 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

فيردر بريمن

هبط فيردر بريمن إلى دوري القسم الثاني الألماني، بهزيمته أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 –الأخيرة- للدوري الممتاز.

مونشنجلادباخ سجل 4 أهداف متتالية عن طريق لارش ستيندل، وماركوس تورام، ورامي بن سبعيني، وفلوريان نيوهاوز.

لكن بريمن سجل هدفين متأخرين بواسطة ميلوت راشيكا ونيكلاس فويلكربورج بالدقائق العشر الأخيرة، ليكونا هدفي الوداع للدوري الممتاز.

وتجمّد رصيد بريمن عند 31 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير-، ليرافق العريق الآخر شالكه إلى دوري القسم الثاني بعد أن هبط الأزرق الملكي قبل عدة أسابيع بالفعل.

ولم ينجح توماس شاف المدرب التاريخي لـ بريمن في إنقاذ الفريق بعد توليه المهمة في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ليكون شاف شاهدا على أعظم وأسوأ موسمين في التاريخ الحديث لـ بريمن: 2004 موسم التتويج بالثنائية، و2021 موسم الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ 40 عامًا.

ولم يغب بريمن إجمالا عن مسابقة بوندزليجا منذ انطلاقها عام 1963 إلا مرة وحيدة كانت في موسم 1980\1981.

ولم يفز بريمن إلا في 7 مباريات هذا الموسم، وتعادل 10 مرات وخسر في 16 مواجهة.

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هبوط بريمن تحقق في آخر 4 دقائق من عمر المسابقة، والسبب؟ هدف قاتل سجله كولن في شباك شالكه بالمباراة الجارية في نفس الوقت.

سيباستيان بورناوف سجل هدفا ثمينا لـ كولن في الدقيقة 86 من مباراة فريقه أمام شالكه، حصد به الانتصار، ليتقدّم كولن إلى المركز 16 بفارق نقطتين عن بريمن.

ولولا هذا الهدف لتعادل بريمن وكولن في النقاط، ولهبط كولن بسبب امتلاكه فارق أهداف أسوأ من بريمن.

ورفع كولن رصيده إلى 33 نقطة وأنهى الدوري في المركز 16، وهو الذي يسمح لصاحبه بخوض الملحق لتجنب الهبوط أمام صاحب المركز الثالث في القسم الثاني.

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وحجز أرمينيا بيلفيلد مقعده في الدوري الألماني للموسم المقبل، بفوزه الثمين على مضيفه شتوتجارت بهدفين دون رد.

أرمينيا بيلفيلد انتظر حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل بواسطة فابيان كلوس من ركلة جزاء، قبل أن يؤمّن ريستو دوان البقاء بهدفٍ آخر في ظرف 8 دقائق.

ليرفع أرمينيا بيلفيلد رصيده إلى 35 نقطة في المركز 15 ويترك نظيره كولن لخوض مباراة الملحق.

بريمن في ألمانيا الدوري الألماني
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