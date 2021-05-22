صنع التاريخ في الدقيقة 90.. ليفاندوفسكي يكتب المجد في انتصار خماسي لـ بايرن

السبت، 22 مايو 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بالفوز على أوجسبورج

انتظر روبرت ليفاندوفسكي حتى الدقيقة 90 ليقتنص في الثواني الأخيرة بهدفه رقما تاريخيا ظل صامدا لـ49 عاما.

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه أوجسبورج اليوم السبت بخمسة أهداف لهدفين في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الألماني في ملعب أليانز آرينا.

افتتح جيوفري أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة.

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وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 23.

وأهدر دانييل كاليجوري فرصة تقليص النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

واصل بايرن زحفه تجاه مرمى أوجسبورج وسجل جوشوا كيميتش الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 43 سجل كينجسلي كومان الهدف الرابع.

وقلص أوجسبورج النتيجة بهدفين في الدقيقتين 67 و72 عن طريق أندري هان وفلوريان نايديرليشنير.

وفي الدقيقة 90 ومن تسديدته العاشرة في المباراة سجل أخيرا روبرت ليفاندوفسكي هدفه المنشود ليختتم خماسية بايرن.

بتلك النتيجة أتم بايرن موسمه بوصول رصيده لـ78 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وتجمد رصيد أوجوسبورج عند 36 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

الرقم القياسي

ذلك الهدف هو رقم 41 للمهاجم البولندي المخضرم في الموسم الجاري في الدوري الألماني.

وكسر ليفاندوفسكي بذلك رقم الأسطورة الألمانية جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم واحد في الدوري الألماني في 1971-1972.

بايرن ميونيخ أوجسبورج
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