تشكيل أتليتكو – كوريا أساسي وفيليكس احتياطي أمام بلد الوليد

السبت، 22 مايو 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

أعلن دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد في الجولة 38 –الأخيرة- للدوري الإسباني.

ويحتاج أتليتكو مدريد إلى الفوز ليتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة رقم 11 في تاريخه.

وشهد التشكيل تواصل التعويل على نفس الأسماء التي انتصرت بصعوبة على أوساسونا قبل أسبوع.

ويدفع سيميوني بمواطنه آنخل مارتين كوريا في مركز الجناح الأيمن، مع إبقاء البرتغالي جواو فيليكس والبرازيلي رينان لودي على مقاعد البدلاء.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو – يانيك فيريرا كاراسكو

الوسط: آنخل مارتين كوريا – ماركوس يورينتي – كوكي – ساؤول نييجيز

الهجوم: لويس سواريز

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: جوردي ماسيب

الدفاع: سايدي يانكو - جواد الياميق – كيكو أوليباس – لوكاس أولازا

الوسط: روكي ميسا – فيدي سان إيميتيريو – أوسكار بلانو – توني فيا

الهجوم: شون وايزمان

أتليتكو مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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