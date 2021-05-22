تشكيل ريال مدريد – فاران أساسي وراموس احتياطي أمام فياريال

السبت، 22 مايو 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ميجيل جوتييريز - ألفارو أودريوزولا - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في الجولة 38 –الأخيرة- للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة رافاييل فاران لقلب الدفاع على حساب ناتشو فيرنانديو، فيما يظل القائد سيرخيو راموس على مقاعد البدلاء.

ويتواصل ظهور ميجيل جوتييريز في مركز الظهير الأيسر على حساب المخضرم مارسيلو.

فيما يبدأ ماركو أسينسيو على الجهة اليمنى من خط الهجوم.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز مع تعثر أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد؛ حتى يحصد لقب الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – رودريجو – ماريانو دياز

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: خيرونيمو روي

الدفاع: ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا

الوسط: إيتيان كابوي – داني باريخو – مانو تريجيروس

الهجوم: جيرارد مورينو – جيريمي بينو – كارلوس باكا

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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