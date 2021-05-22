تقرير تركي: أليكس تيكسيرا ينتظر الاتفاق الرسمي للانتقال إلى جالاتاسراي

السبت، 22 مايو 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

أليكس تيشيرا

بدأ نادي جالاتاسراي التركي مهمة البحث عن بديل المغربي يونس بلهندة، وبات البرازيلي أليكس تيكسيرا قريبا من تعويضه.

ووفقا لموقع “FotoSpor” التركي فأن جونيور ميندوزا وكيل اللاعب توصل لاتفاق مع النادي التركي لكنه لم يتسم بالطابع الرسمي بسبب قيود السفر من البرازيل إلى تركيا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن اللاعب يوافق على ارتداء قميص الأسود، لكن السفر إلى إسطنبول هو ما يعيق إتمام المفاوضات.

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ويرغب البرازيلي الذي يشغل مركز المهاجم وصانع الألعاب والجناح في العودة إلى أوروبا مجددا بعد تجربة استمرت في الصين 5 سنوات بقميص جيناسو سونينج.

وقاد تيكسيرا فريقه الصيني لحصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، لكن بعد أشهر تم إيقاف النشاط الرياضي بشكل تام بسبب المشاكل المالية للشركة المالكة وسُرّح جميع اللاعبين ليصبح لاعبا حرا.

وخلال تجربته الأخيرة شارك في 153 مباراة سجل 73 هدفا وصنع 43.

ولعب تيكسيرا بصفوف شاختار دونتسك الأوكراني من قبل بين 2010 و2016 وبرز أسماء ضمن الأسماء التي سعت الأندية الأوروبية الكبرى لضمها قبل الانتقال صوب الصين.

وبقميص الفريق الأوكراني شارك في 222 مباراة وسجل 89 هدفا وصنع 25 وحصد 12 لقبا محليا، ولقب هداف الدوري موسمي 2014-15 و2015-16.

وبدأت مسيرة تيكسيرا بقميص فاسكو دا جاما البرازيلي، وسبق أن قاد منتخب البرازيل للشباب للفوز بكأس العالم 2009 والتي أقيمت في مصر.

جالاتاسراي أليكس تيكسيرا
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