مؤتمر بيرلو: أرى رونالدو مستمرا في يوفنتوس.. والبعض اعتبرنا ميتين بعد لقاء ميلان

السبت، 22 مايو 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو يحتفل بفوز يوفنتوس بكأس إيطاليا

يؤمن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو نجم الفريق سوف يستمر معه ولن يرحل عنه بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل وذكرت بعض التقارير وجود احتمالية لرحيل صاروخ ماديرا عن البيانكونيري عقب الموسم الجاري.

وقال بيرلو: "أرى رونالدو في قميص يوفنتوس، أراه في قمة تركيزه ، لقد أراد الفوز بكأس إيطاليا، وهناك وقت لمناقشة الأمور الأخرى فيما بعض".

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وعن رحيل جيانلويجي بوفون حارس الفريق التاريخي عقب نهاية الموسم الجاري قال: "يوفنتوس سيخسر نصبا تذكاريا سواء داخل الملعب أو خارجه، إنه أمر محزن لقد مررنا سويا برحلة طويلة على مر السنين".

وأكمل "أنا معجب ببوفون كثيرا لأنه يأتي كل يوم للمران بحماس طفل".

وعن فرص إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى قال: "اللاعبون تعافوا لأن الانتصارات تضخ الأدرينالين".

وأكمل "البعض اعتبرنا ميتين وتم دفننا عقب الهزيمة من ميلان ولكننا عدنا ووفقنا على قدمنا، يجب أولا أن نركز على أنفسنا وأن نقدم أداء قويا ضد بولونيا ونحقق الفوز الذي نريده ولننظر بعد ذلك لنتائج الآخرين".

وشدد "أهم شيء أن نلعب جيدا وألا نندم".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة بفارق نقطة عن ميلان ونابولي صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويواجه يوفنتوس منافسه بولونيا غدا الأحد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

وعن مصيره مع يوفنتوس قال: "أحب ضخ الأدرينالين والضغط وإن كنت تريد خوض تلك الوظيفة فيجب أن تشعر بالدم يضخ في عروقك لتقوم بأشياء عظيمة".

وأكمل "قلتها من قبل إنني أريد الاستمرار في العمل في هذا النادي".

وأتم بيرلو "لا أعتقد أن النادي سيتخذ قرارا بناء على ما سيحدث غدا، أؤمن أنهم سينظرون للموسم ككل ومن ثم سيتخذ القرار، الأمر متروك للإدارة ولنرى ماذا سيحدث".

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