سلبية مسحة مصطفى شوبير.. وجاهز للسوبر الإفريقي

جاءت نتيجة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي سلبية حسبما علم FilGoal.com.

وتعرض مصطفى شوبير للإصابة بفيروس كورونا قبل سفر بعثة الفريق لجنوب إفريقيا لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يسافر مصطفى شوبير مع البعثة، وانضم بدلا منه حمزة علاء كحارس ثالث رفقة محمد الشناوي وعلي لطفي.

وبات الحارس جاهزا للحاق ببعثة الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 28 مايو المقبل.

وشارك مصطفى شوبير في مباراة واحدة فقط بقميص الفريق الأول للنادي الأهلي كانت أمام الترسانة في كأس مصر الموسم الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وستقام مباراة الإياب ضد صنداونز اليوم السبت.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل إلى نصف النهائي.