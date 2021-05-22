سلبية مسحة مصطفى شوبير.. وجاهز للسوبر الإفريقي

السبت، 22 مايو 2021 - 12:45

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير

جاءت نتيجة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي سلبية حسبما علم FilGoal.com.

وتعرض مصطفى شوبير للإصابة بفيروس كورونا قبل سفر بعثة الفريق لجنوب إفريقيا لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يسافر مصطفى شوبير مع البعثة، وانضم بدلا منه حمزة علاء كحارس ثالث رفقة محمد الشناوي وعلي لطفي.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي المتوقع.. طاهر أساسي ومفاضلة في مركز وحيد مؤتمر موسيماني: لا نبحث عن أعذار ضد صنداونز.. واخترت الأهلي عن جنوب إفريقيا بسبب النسر في الجول يكشف تفاصيل برنامجي الأهلي ونهضة بركان في قطر قبل السوبر الإفريقي بواليا: مواجهة صنداونز لن تكون سهلة.. وحياة لاعب الأهلي تشبه الكتاب المليء بالحكايات

وبات الحارس جاهزا للحاق ببعثة الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 28 مايو المقبل.

وشارك مصطفى شوبير في مباراة واحدة فقط بقميص الفريق الأول للنادي الأهلي كانت أمام الترسانة في كأس مصر الموسم الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وستقام مباراة الإياب ضد صنداونز اليوم السبت.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل إلى نصف النهائي.

مصطفى شوبير الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إفريقيا - هل يحقق سيمبا المعجزة ضد كايزر تشيفز؟ 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيف جعفر لـ في الجول: كيف أُوقف في 11 إبريل وأبدأ العقوبة يوم 26 مايو؟ 12 دقيقة | مصر
تقرير تركي: أليكس تيكسيرا ينتظر الاتفاق الرسمي للانتقال إلى جالاتاسراي 21 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي – 3 لاعبين في قلب الدفاع.. صلاح محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل صنداونز – عودة زواني.. وسيرينو يقود الهجوم ضد الأهلي 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر بيرلو: أرى رونالدو مستمرا في يوفنتوس.. والبعض اعتبرنا ميتين بعد لقاء ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
طارق يحيى لـ في الجول: احتجاج الأهلي لاتحاد الكرة؟ لسنا طرفا ولدينا خطاب رسمي بقانونية مشاركتهم ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك