اتحاد الكرة يوفد أخصائي العلاج الطبيعي لمنتخب مصر لمتابعة حالة تريزيجيه

وافق أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة على طلب محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر بسفر مصطفى صدقي أخصائي العلاج الطبيعي للفراعنة إلى إنجلترا لمتابعة الحالة العلاجية لمحمود حسن "تريزيجيه".

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

وأشار اتحاد الكرة في بيانه اليوم السبت إلى أن صدقي اجتمع مع طبيب أستون فيلا وأخصائي التأهيل به كما التقى بالطبيب الجراح المشرف على إجراء عملية الرباط الصليبي لتريزيجيه.

وكان تريزيجيه أصيب بقطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال لقاء أستون فيلا مع ليفربول.

يذكر أن طبيب منتخب مصر تحدث في وقت سابق قائلا: "فترة غياب تريزيجيه قد تمتد من 6 لـ9 أشهر".

وتابع طبيب منتخب مصر حديثه "بعد إجراء العملية ستكون فترة عودته المحددة أكثر دقة وحينها سنعلنها".