وفاة فرانسيسكو أرناو حارس مرمى برشلونة السابق

توفي فرانسيسكو أرناو حارس مرمى برشلونة السابق والمدير الرياضي لنادي ريال أوفيدو.

وكتب حساب نادي أوفيدو عبر "تويتر": "نأسف بشدة لخسارته ونرافق أسرته في هذه الأوقات الصعبة".

وتقدمت عديد الأندية الإسبانية بتقديم تعازيتها في وفاة الحارس السابق للبلاوجرانا عن عمر يناهز 46 عاما.

وبدأ أرناو عمله كمدير رياضي لأوفيدو القابع في الدرجة الثالثة الإسبانية في ديسمبر 2019، وبعد يمتد حتى 2022.

We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2021

وتأجلت مباراة أوفيدو وميرانديس والذي كان مقررا لها أن تقام غدا الأحد، وستقام اليوم التالي.

وحمى أرناو عرين برشلونة في الفترة بين 1998 و2001 ومن ثم مالاجا بين 2001 و2011، إذ لعب أكثر من 250 مباراة بين الدرجتين الأولى والثانية.

وسبق له أن اختير كأفضل لاعب في كأس الأمم الأوربية تحت 21 عاما والتي فازت بها إسبانيا في رومانيا عام 1998.