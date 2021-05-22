وفاة فرانسيسكو أرناو حارس مرمى برشلونة السابق

السبت، 22 مايو 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

فرانسيسكو أرناو حارس مرمى برشلونة السابق

توفي فرانسيسكو أرناو حارس مرمى برشلونة السابق والمدير الرياضي لنادي ريال أوفيدو.

وكتب حساب نادي أوفيدو عبر "تويتر": "نأسف بشدة لخسارته ونرافق أسرته في هذه الأوقات الصعبة".

وتقدمت عديد الأندية الإسبانية بتقديم تعازيتها في وفاة الحارس السابق للبلاوجرانا عن عمر يناهز 46 عاما.

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وبدأ أرناو عمله كمدير رياضي لأوفيدو القابع في الدرجة الثالثة الإسبانية في ديسمبر 2019، وبعد يمتد حتى 2022.

وتأجلت مباراة أوفيدو وميرانديس والذي كان مقررا لها أن تقام غدا الأحد، وستقام اليوم التالي.

وحمى أرناو عرين برشلونة في الفترة بين 1998 و2001 ومن ثم مالاجا بين 2001 و2011، إذ لعب أكثر من 250 مباراة بين الدرجتين الأولى والثانية.

وسبق له أن اختير كأفضل لاعب في كأس الأمم الأوربية تحت 21 عاما والتي فازت بها إسبانيا في رومانيا عام 1998.

فرانسيسكو أرناو برشلونة ريال أوفيدو في إسبانيا
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