تقرير مغربي: كارتيرون مهتم بخدمات النفاتي.. ومنافسة ثنائية

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، آدم النفاتي لاعب مولودية وجدة المغربي ضمن اهتمامته للتعاقد معه الصيف المقبل.

وبحسب موقع "Le Sport 360" المغربي فأن مصادر كشفت اهتمام الفرنسي بخدمات اللاعب الذي يشغل مركز الجناح.

وأشار التقرير إلى أن "المدرب الفرنسي سأل أصدقائه المتابعين للدوري الاحترافي عن إمكانيات أدم النفاتي ومردوده في المسابقة".

وأوضح التقرير أن مدرب مولودية وجدة يطالب بضرورة تجديد عقد النفاتي، في ظل وجود اهتمام من الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.

اللاعب البالغ 26 عاما سجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع 5 في الدوري المغربي خلال 16 مباراة.

وسبق له ارتداء قميص الفتح الرباطي وأولمبيك خريبكة.

وساهم النفاتي في فوز المغرب بكأس الأمم الإفريقية للمحليين مطلع العام الجاري.