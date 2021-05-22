تقرير مغربي: بنشرقي يعود لقائمة المنتخب في وديتي غينيا وبوركينا فاسو

أوضح موقع "Le Sport 360" المغربي أن أشرف بنشرقي جناح الزمالك يقترب من العودة لتمثيل قائمة المغرب مرة أخرى في وديتي غينيا وبوركينا فاسو.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

ونقل الموقع عن موقع "أسود الأطلس" الناطق باللغة الفرنسية أن البوسني وحيد خليلوزيتش "سيستعين بمجموعة من اللاعبين الجدد في المباراتين الوديتين المقبلتين".

وكشف التقرير اللاعبين وهم: جواد يميق مدافع بلد الوليد الإسباني، ونُصير مزراوي مدافع أياكس الهولندي، أشرف بنشرقي جناح الزمالك، أمين حارث لاعب وسط شالكه الألماني.

وأضاف التقرير أن البوسني سيوجه الدعوة لـ 28 لاعبا غالبيتهم من المحترفين، مع ضم 2 فقط من الدوري المحلي وهما: الحارس أنس الزنيتي والمهاجم سفيان رحيمي، لاعبا الرجاء البيضاوي.

جناح الزمالك البالغ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 28 مباراة سجل 11 وصنع 5 ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري.

دوليا خاض بنشرقي 12 مباراة بقميص المنتخب المغربي وسجل هدفا وحيدا، ولم يتواجد في التوقف الدولي الأخير في مارس الماضي.