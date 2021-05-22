مجاهد: اتهامي أني ضد الزمالك؟ كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة

السبت، 22 مايو 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

رد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المُديرة لاتحاد الكرة المصري على اتهامه بأنه ضد الزمالك.

وقال مجاهد عبر قناة MBC مصر: "اتهامي أني ضد الزمالك؟ كلام مرسل ليس له أي أساس من الصحة، أخبرني بحالة لأرد عليها".

وأضاف "أحيانا يكون هناك نقد شديد من جماهير الزمالك وأيضا من جماهير الأهلي، وهو أمر طبيعي في ظل اشتداد المنافسة لأول مرة منذ سنوات".

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وتابع "تلاحق المباريات قد يُزيد المسألة بعض الشيء، الاتحاد حريص على أن يكون معيار العدالة واحدا في كل المسابقات".

ورد مجاهد على شعور نادي الزمالك أنه ضده، قائلا: "لست اتصور كيف أتت الفكرة، الموضوع الوحيد الذي قتل بحثا في الأيام الماضية هو إيقاف اللاعبين الشباب من الزمالك".

وأردف "أرد على ذلك، انتهى إيقاف 5 لاعبين من فريق الشباب ويحق لهم المشاركة، وإمام عاشور يتبقى له مباراتين للعودة، ومسألة وصول التظلم أو عدم وصوله، واللغط الدائر والخارج من المسؤولين جعل الناس تشعر بوجود مشكلة".

وأتم "حتى طلب وجود حكم أجانب في القمة، الأهلي تقدم بنفس الطلب في ظل التخوف من تجربة الحكم المصري والحمد لله انتهت".

أحمد مجاهد الزمالك في الدوري
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