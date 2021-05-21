طولان غاضبا: نستحق ركلة جزاء.. أنا متوصي عليا

شن حلمي طولان مدرب إنبي هجوما قويا على التحكيم خلال مباريات فريقه ببطولة الدوري.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب لقاء فريقه أمام وادي دجلة "لنا ركلة جزاء مؤكدة أمام وادي دجلة، وأنا أقول ولا أخاف أحدا".

وأضاف "أقولها حتى لو سأوقف لنهاية الموسم. لنا ركلة جزاء، ولكن أنا متوصي عليا أنا والنادي".

طولان أتم "مصر كلها تكلمت معي وقالت أن لنا ركلة جزاء".

إنبي تعادل مع وادي دجلة بدون أهداف اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد إنبي إلى 29 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.