قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وأوباما أمام المصري.. وظهور إمام عاشور رغم الإيقاف

الجمعة، 21 مايو 2021 - 23:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما"، وإمام عاشور لقائمة الزمالك أمام المصري، فيما استمر غياب محمود علاء للإصابة.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة النادي المصري.

قائمة الزمالك شهدت عودة شيكابالا بعد انتهاء إيقافه، وأوباما بعد شفائه من الإصابة.

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عاد أيضا إمام عاشور لاعب وسط لقائمة الزمالك رغم تبقي مباراتين على فترة إيقافه. إذ قرر كارتيرون ضم اسمه لتجهيزه خلال المعسكر المغلق الذي سيدخله الفريق لمباريات المصري، ثم الإسماعيلي في كأس مصر، ثم الجونة في الدوري، وهي المباراة التي يحق له المشاركة فيه بعد انتهاء فترة إيقافه لـ 12 مباراة.

محمد أبو جبل حارس الفريق عاد أيضا للقائمه لأول مرة منذ شفاءه من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، تواصل غياب حميد أحداد، ومحمود علاء، وعبد الله جمعة للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.

ويلعب الزمالك مع المصري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقرر الزمالك السفر إلى الإسكندرية ظهر السبت، تمهيدا لمواجهة المصري على استاد الإسكندرية.

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