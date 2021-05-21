بنزيمة يفوز بجائزة أونز الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا

فاز كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بجائزة أونز الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2020\2021.

وتُقدَم الجائزة بواسطة مجلة أونز مونديال الفرنسية، وتتم بناءً على اختيار الجماهير.

وحصد بنزيمة 47,3% من الأصوات، متفوقا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي حصد الـ20,1% من الأصوات.

فيما حل روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ ثالثا بواقع 11,3% من الأصوات.

واحتل من المراكز الخامس وإلى الحادي عشر: كيليان مبابي، برونو فيرنانديش، كريستيانو رونالدو، يوشوا كيميتش، إرلينج هالاند، روميلو لوكاكو، إلكاي جوندوجان، لويس سواريز.

وفاز بنزيمة بالجائزة بعد موسمه المميز مع ريال مدريد الذي سجل فيه 29 هدفا وصنع 8 أهداف، وعاد بنهايته لصفوف منتخب فرنسا بعد غياب دام 6 سنوات.

وتحدث بنزيمة عن العودة لصفوف الديوك عبر المجلة: "لست سعيدًا بالعودة فحسب، بل أنا فخور أيضا، لقد انتظرت ذلك لوقتٍ طويل، عملت بجد دوما ولم أستسلم أبدا، وقد حصلت على المكافأة في النهاية".

وأضاف: "لدي رغبة كبيرة للتواجد مع فرنسا والتدرب وخوض المباريات لأنه منتخب يضم الكثير من المواهب، أريد اللعب في هذا الفريق".

وواصل متحدثًا عن الشراكة التي سيكونها مع كيليان مبابي: "سيكون التواصل سهلا، إنه لاعب شاب ويمتلك موهبة كبيرة، أحب طريقة لعبه وكيفية تحركه في الملعب".

وأتم: "الأمر يتوقف بالطبع على مدربينا، لكن ليس لدي شك أننا سنكون على ما يرام معا، رغم أنه لا يتوجب التركيز على ثنائية مبابي وبنزيمة، فهناك الكثير من المواهب في المنتخب".

وكان السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول آخر من حصد الجائزة عام 2019، قبل أن يتم تعليقها الموسم الماضي لتفشي فيروس كورونا.

وبات بنزيمة سادس فرنسي يحصد الجائزة بعد مدربه زين الدين زيدان، وميشيل بلاتيني، وجان بيير بابان، وتييري هنري، وأنطوان جريزمان.

ويمتلك ميسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة بواقع 4 مرات.