التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي ودجلة في مباراة تألق الحراس

الجمعة، 21 مايو 2021 - 23:12

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق إنبي

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي ووادي دجلة والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 23 من الدوري المصري.

تعادل سلبي ثاني في الجولة ذاتها بعد مباراة الجونة وغزل المحلة.

وتألق محمود جاد حارس إنبي ومحمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في الزود عن مرماهم وانتهاء المباراة بنتيجة سلبية.

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تعادل رفع رصيد إنبي إلى 29 نقطة ظل بها عاشرا، وظل وادي دجلة في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

شوط أول ناري

هدد وادي دجلة مرمى إنبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كريم الدبيس في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 13 تصدى محمود جاد ببراعة لرأسية من الدبيس من على خط المرمى بعد عرضية متقنة من أحمد سعيد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 25 بدأ إنبي التهديد برأسية من دينوبيتر أبعدها عبد المنصف ببراعة لركنية بأطراف أصابعه.

وفي الدقيقة 33 هدد أحمد عاطف مرمى إنبي بتوغل من الجهة اليمنى لكن الدفاع شتت في الوقت المناسب لركنية.

وبعد 5 دقائق عرضية من كريم فؤاد سددها دينوبيتر بقوة مرت بجوار القائم الأيسر لعبد المنصف.

وفي الدقيقة التالية كاد عاطف أن يسجل هدفا على الطائر لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 44 انفرد أحمد عاطف وسجل هدفا لوادي دجلة لكن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

شوط انتهى انتهى سلبيا رغم الفرص المحققة لكلا الفريقين.

الشوط الثاني

5 دقائق من بداية الشوط الثاني واستطاع جون إيبوكا تسجيل هدف التقدم لإنبي بعد متابعة لكرة مرتدة من يد عبد المنصف.

بالعودة لتقنية الفيديو أثبتت وجود لمسة يد على كريم طارق في بداية الهجمة وألغت الهدف، وظل التعادل سائدا.

الدقائق التالية لم تشهد أي جديد ومع التغييرات في الدقائق العشر الأخيرة سعى الفريقان لخطف الفوز.

في الدقيقة 86 سقط محمد حتحوت داخل منطقة الجزاء لكن الحكم وتقنية الفيديو رفضا احتساب ركلة جزاء لإنبي، وحصل اللاعب البديل على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع كاد جورجينيو أن يخطف فوزا قاتلا لدجلة لكن التسديدة مرت بجوار الأيمن.

وكاد البديل إبراهيم جلال أن يسجل هدف فوز الفريق البترولي لكن كرته تصدى لها عبد المنصف ببراعة.

إنبي وادي دجلة الدوري المصري
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