الاتحاد يعلن إصابة حسام عاشور بقطع في الرباط الصليبي الأمامي

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعرُض لاعبه حسام عاشور لقطع في الرباط الصليبي.

وذكر عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، ومحمد عنان طبيب الفريق، أن تشخيص إصابة عاشور هو قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتقرر أن يخضع عاشور لعملية جراحية في ركبته يوم الإثنين المقبل.

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وأصيب عاشور خلال مباراة فريقه أمام المصري مساء أمس الخميس، وخرج محمولا على نقالة وتوجّه مباشرةً إلى المستشفى للخضوع لفحوصات.

القائد السابق للأهلي البالغ 35 عامًا يلعب في الاتحاد منذ مطلع الموسم بعد انتقاله إليه في صفقة انتقال حر.

ولم يخض عاشور إلا 9 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بواقع 257 دقيقة.

وينتهي موسم حسام عاشور عمليا بعد إصابته الخطيرة في الركبة التي ستبعده لعدة أشهر.