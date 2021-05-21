جهاد جريشة لـ في الجول: ربما أعتزل التحكيم قبل نهاية الموسم

يدرس جهاد جريشة الحكم الدولي المصري، اعتزال التحكيم نهائيا قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال جهاد جريشة في تصريحات لـFilGoal.com: "قد أعلن اعتزالي التحكيم قبل انتهاء الموسم الجاري بسبب احتمالية وجود عرض عمل جيد جدا بالنسبة لي".

وأضاف "هذا الموسم هو الأخير لي بسبب السن كحكم دولي، وقد اتخذت قرارا بألا أعمل كحكم بدون الصفة الدولية".

صاحب الـ45 عاما سبق وتواجد ضمن حكام نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما في دور المجموعات، كأول حكم مصري يدير مباريات في كأس العالم منذ مونديال 2006.

جهاد جريشة سبق له إدارة مباريات أيضا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية أعوام 2012، و2013، و2015، و2017، و2019.

الحكم المصري أدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أمم إفريقيا 2015، و2019.

وسبق لـ جهاد جريشة أيضا إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا للمحليين في نسختي 2014 و2018.

الدولي منذ 2008، أدار أيضا سابقا، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2011 بين الوداد وإنيمبا، بجانب ذهاب نهائي البطولة عام 2019 بين الترجي والوداد البيضاوي.

وأدار جريشة هذا الموسم 12 مباراة حتى الآن. 11 مباراة في الدوري، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا بين ماميلودي صنداونز والهلال.