حمد إبراهيم يوضح لـ في الجول تفاصيل إصابة شكري نجيب وأحمد مصطفى

الجمعة، 21 مايو 2021 - 21:59

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب يحاول المرور من محمد بسيوني في مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

طمأن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي جمهور الفريق على إصابة شكري نجيب.

أحمد مصطفى

النادي : الإسماعيلي

شكري نجيب

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال حمد إبراهيم لـ FIlGoal.com: "إصابة شكري نجيب شد في السمانة، وفضّلنا خروجه أمام المقاولون أثناء المباراة حتى لا تتفاقم إصابته".

وأضاف "اللاعب سينضم للتدريبات استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة".

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وشارك شكري نجيب الموسم الحالي في 22 مباراة بقميص الدراويش وسجل 7 أهداف في الدوري والكأس.

وأكمل "أحمد مصطفى ما زال يخوض تدريبات تأهيلية".

وقد يغيب اللاعب عن مواجهة الفريق الفيومي ليكون جاهزا لمواجهة الزمالك في كأس مصر.

وخاض أحمد مصطفى 8 مباريات في الدوري المصري الموسم الحالي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة 24 من الدوري.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة.

فبعد خمسة انتصارات متتالية لـ الإسماعيلي أخرها أمام أسوان لحق المقاولون العرب بالدراويش الهزيمة التاسعة هذا الموسم.

الإسماعيلي شكري نجيب حمد إبراهيم
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