يوفنتوس يعلن إعارة دوجلاس كوستا إلى جريميو

بعد إعارة إلى بايرن ميونيخ، سيخرج دوجلاس كوستا من يوفنتوس معارا مجددا، ولكن إلى جريميو.

أعلن نادي يوفنتوس إعارة دوجلاس كوستا الجناح البرازيلي إلى جريميو لمدة موسم واحد.

وقضى دوجلاس كوستا الموسم الماضي معارا من يوفنتوس إلى بايرن ميونيخ.

صاحب الـ30 عاما شارك مع بايرن ميونيخ في 22 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

وتوج دوجلاس كوستا بلقبي الدوري الألماني وكأس العالم للأندية رفقة بايرن ميونيخ في فترته الثانية مع الفريق.

كان دوجلاس كوستا قد انضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم النادي الإيطالي ضمه بشكل كامل في 2018.

الجناح البرازيلي سيعيود الآن إلى جريميو النادي الذي بدأ مسيرته فيه مع الفريق الأول عام 2008، قبل الانتقال إلى أوروبا عام 2010 عبر فريق شاختار دونتسك.