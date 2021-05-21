انتهت في الدوري - إنبي (0) (0) وادي دجلة.. تعادل لا يفيد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ووادي دجلة في الجولة 23 من الدوري المصري والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: عبد المنصف يتألق ويمنع إبراهيم جلال في منطقة الست ياردات من تسجيل هدف قاتل لإنبي.

ق 90+3: بينية رائعة تصل إلى جورجينيو الذي يسدد كرة قوية من الجهة اليمنى للمنطقة تمر بمحاذاة قائم إنبي.

ق 80: انحسار اللاعب وتراجع أداء الفريقين ودون خطورة على المرميين.

ق 51: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي لمسة يد على كريم طارق.

ق 50: جوووووووول.. جون إيبوكا والأول لإنبي بعد متابعة لتصدي عبد المنصف لمحاولة انفراد ليسدد النيجيري كرة من خارج المنطقة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: أحمد عاطف ينفرد ويسجل هدفا لدجلة، لكن المساعد يرفض احتسابه بداعي التسلل وأكدته تقنية الفيديو.

ق 39: عرضية من الجهة اليسرى لدجلة يقابلها أحمد عاطف بتسديدة على الطائر تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 38: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى دينوبيتر الذي يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر لمنصف.

ق 33: أحمد عاطف يتوغل محاولا مراوغة مدافعي إنبي وصولا لمنطقة الست ياردات لكن الدفاع يشتت في الوقت المناسب.

ق 25: رأسية من دينوبيتر يبعدها عبد المنصف بصعوبة إلى ركنية بأطراف أصابعه.

ق 13: عرضية من أحمد سعيد من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى يقابلها الدبيس برأسية قوية أبعدها محمود جاد ببراعة من على خط المرمى.

ق 8: تسديدة قوية من كريم الدبيس من خارج منطقة الجزاء تمر أعلى من عارضة محمود جاد.

بداية اللقاء