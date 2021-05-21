في الدرجة الثانية - التعادلات تشعل الصدارة بين بورتو السويس والداخلية وكوكاكولا والقناة

الجمعة، 21 مايو 2021 - 20:05

كتب : رضا السنباطي

بورتو السويس

يتواصل الصراع على صدارة مجموعة القاهرة بين بورتو السويس والداخلية وكوكاكولا والقناة بعد نهاية مباريات الجولة 23 في الدرجة الثانية.

وتعادل القناة مع بورتو السويس في قمة الجولة بدون أهداف، ليواصل بورتو تصدره الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما ظل القناة ثالثا برصيد 35 نقطة.

وبنفس النتيجة تعادل الداخلية مع بتروجت وارتفع رصيد الداخلية إلى 36 نقطة في المركز الثاني، مقابل 31 نقطة لبتروجت.

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وانتصر كوكاكولا على سرس الليان بنتيجة 3-1 سجلها حسام زين وحسام عبد الواحد ورضا الويشي ليرتفع رصيد الفريق إلى 35 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة مع الزرقا.

وتعادل منتخب السويس بهدف لكل فريق مع طنطا بهدف لكل فريق، تقدم طنطا بهدف لمحمد حسام ثم تعادل البديل أبو النصر حلمي للسويس وأهدر أحمد فتحي ركلة جزاء لمنتخب السويس، تعادل وصل بمنتخب السويس إلى 34 نقطة في المركز السادس.

وانتصر جمهورية شبين على الترسانة بنتيجة 2-1، فيما تعادل الزرقا مع السكة الحديد بنتيجة 2-2، سجل للزرقا محمود عوكل وعاطف محمد، وسجل للسكة الحديد عبد العليم السيد ومحمد ريعو.

فيما فاز النصر على النجوم بثنائية دون مقابل سجلهما أحمد كالوشا من ركلتي جزاء، رفعت رصيد النصر إلى 29 نقطة.

وأخيرا فاز زد على المريخ بهدفين دون مقابل من توقيع محمد حمدي ويوسف علي.

بورتو السويس في الدرجة الثانية
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