رومانو: تمت.. أجويرو إلى برشلونة

الجمعة، 21 مايو 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي

بات سيرخيو أجويرو على وشك الانضمام إلى برشلونة بالصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا وصاحب المصادر الموثوقة في عالم الانتقالات، أن صفقة أجويرو إلى برشلونة قد تمت.

وأوضح أن أجويرو سيوقّع على عقد لمدة موسمين حتى صيف 2023 بعد التوصل لاتفاق مع النادي.

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ويتضمن العقد حوافز مادية إضافية يحصل عليها اللاعب حال قيادته برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وذكر رومانو أنه وعلى صعيد متصل، فإن ضم برشلونة لـ ممفيس ديباي يقترب أيضا، خصوصا بعد أن أطلع نجم هولندا فريقه القانوني برغبته في اللعب للبلاوجرانا.

أجويرو (32 عاما) قضى 10 مواسم في مانشستر سيتي، ويعد هدافه التاريخي بتسجيله 258 مرة في 388 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 73 هدفا.

وساهم أجويرو في تتويج سيتي بالدوري الإنجليزي 5 مرات، وبكأس الرابطة الإنجليزية 6 مرات، وبكأس الدرع الخيرية 3 مرات، وقد يحصد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عندما يواجه تشيلسي بعد أسبوع في نهائي المسابقة.

ويمتلك أجويرو تجربة سابقة ناجحة في الملاعب الإسبانية رفقة أتليتكو مدريد الذي ارتدى قميصه بين 2006 و2011 وسجل معه 100 هدف في 230 مباراة وتوج معه بالدوري الأوروبي.

ويمتلك أجويرو 41 هدفا دوليا مع منتخب الأرجنتين في 97 مباراة خاضها، ويتواجد في قائمة راقصي السامبا لخوض مباريات التوقف الدولي بالشهر المقبل، وقد يظهر في منافسات كوبا أمريكا.

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