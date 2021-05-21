الجونة اسكواش - صعود 7 مصريين إلى ثمن النهائي

الجمعة، 21 مايو 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - بطولة الجونة اسكواش

انطلقت مباريات دور الـ 32 من بطولة الجونة للاسكواش للرجال والسيدات في نسختها التاسعة وشهدت صعود سبعة مصريين.

وتقام بطولة الجونة حتى 28 مايو بمجموع جوائز أكثر من 300 ألف دولار.

وتنطلق المنافسات على الملعب الزجاجي غدا السبت والتي تقام لأول مرة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

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وتأهل رباعي الرجال طارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومازن هشام وكريم الحمامي إلى ثمن النهائي.

وكان مازن هشام قد تأهل بصعوبة بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 65 دقيقة وفاز مازن في الشوط الفاصل بنتيجة 15-13.

أما على مستوى السيدات فتأهل الثلاثي نوران جوهر وسلمى هاني وروان العربي إلى ثمن النهائي.

وتستأنف مباريات دور الـ32 من بطولة الجونة غدا السبت وتشهد الظهور الأول لعدد من الأبطال المصريين أبرزهم محمد الشوربجي ومروان الشوربجي وفارس الدسوقي ومصطفى عسل على مستوى الرجال ونور الشربيني وهانيا الحمامي على مستوى السيدات.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من بطولات الفئة الكبرى (بلاتينوم) وتشهد مشاركة 96 لاعب ولاعبة هذا العام.

وكانت النسخة الماضية من بطولة الجونة قد تم إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تعود البطولة بمنافساتها للرجال والسيدات هذا العام.

وحصد علي فرج ورنيم الوليلي لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019، وكانت رنيم الوليلي قد أعلنت اعتزالها في الصيف الماضي.

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