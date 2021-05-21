مؤتمر كومان: لم أتلق الاحترام الكافي من النادي والصحافة.. وانتصاراتنا هي المشكلة

انتقد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، المعاملة التي تلقاها داخل وخارج النادي في الأسابيع الأخيرة.

كومان يخوض مع برشلونة غدا السبت مواجهة أمام إيبار، مباراة قد تكون الأخيرة له كمدرب للفريق الكتالوني.

وصرّح كومان: "مباراة إيبار هي الأخيرة هذا الموسم، وحالها حال أي مباراة يجب أن نستعد لها جيدا وأن نلعب بحدة، سأحب أن ننهي الموسم فائزين".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعلم إن كنت سأواصل الموسم المقبل لأني لم أتحدث مع الرئيس. تحدثنا في الغداء منذ أسبوعين أو 3 أسابيع وبالتأكيد سنتحدث بعد مباراة الغد".

وشدد: "أود أن أواصل وأن أكمل عقدي، فهناك أمور يجب تغييرها وهناك أشياء غيرناها بالفعل، لكن الكلمة الأخيرة ترجع للرئيس، سنتحدث ونرى ما سيحدث".

وتابع: "كان يجب احترام المدرب واللاعبين أكثر في آخر شهر. أتفهم أن اللاعبين متأثرين، ولكنهم لا يستحقون المعاملة التي يتلقونها من الصحافة، يستحقون مزيدا من الاحترام، كان هناك الكثير من الأمور التي توجب القيام بها بشكل مختلف".

وسُئل كومان بشكل مباشر عما إذا كان يقصد إنه لم يتلق الاحترام الكافي من النادي.

فأوضح: "لم أتلق الاحترام في الجزء الأخير من الموسم. لدي عقد ورغم ذلك توجب الحديث عن مستقبلي. أتفهم أن هناك شكوك بسبب النتائج الأخيرة، وأتفهم أننا في نادٍ مثل برشلونة، فبالرغم من التغييرات التي قمنا بها لكن يظل الفوز بالألقاب إجباريًا".

وواصل انتقاده للإدارة: "لكني واجهت الصحافة دائما وكنت الصوت الوحيد للنادي، وأعتقد أنه يجب الاعتراف بذلك. لو لم نفز ورأوا أنهم في حاجة إلى مدرب آخر أو لاعبين آخرين، فحسنا، ولكن يجب أن يوضحوا ذلك".

وعن مطالبته بتعويضات لو قامت الإدارة بإقالته، أوضح كومان: "لست ملزما بالإجابة عن ذلك مقدمًا. نحن بالغون ونحب هذا النادي للغاية، ولكن في النهاية الرئيس هو من يقرر الوجهة. لا أعرف ما سيحدث ولهذا لا يمكنني الإجابة، سأتحدث مع الرئيس وسنرى ما سيحدث".

وأشار: "بشكلٍ عام، أعتقد أنه في أغسطس الماضي كنا لنقبل بما آل إليه هذا الموسم، حصدنا لقبا وقاتلنا على الدوري الإسباني حتى آخر جولتين أو 3".

وكشف: "المشكلة كانت في عام 2021 الذي قلصنا فيه فارق النقاط وحصدنا لقب الكأس، وهذا أعطى الكثير من الآمال بشأن الفوز بالليجا. نشعر بالحزن بالطبع لأننا لم نظهر بمستوانا في مباراتين. ولكن في المجمل ورغم كل المشاكل التي واجهتنا، فالموسم كان جيدا، مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف التي كانت ضدنا".

وبرر إراحة ليو ميسي وبيدري: "لدينا 3 أو 4 لاعبين قدّموا مجهودا استثنائيا على كافة الأصعدة، لا أريد القول إن الآخرين لم يفعلوا المثل. ولكن ميسي ودي يونج وبيدري لعبوا كثيرا جدا. دي يونج استراح بالفعل، ونأمل أن يذهب بيدري لمنافسات اليورو، وكذلك ليو لديه كوبا أمريكا".

وأردف: "أنا ملزم بحماية هؤلاء اللاعبين بدنيًا، تحدثت معهم وفرينكي سيكون معنا، ولكن بيدري وميسي لا".

وكشف كومان عن تخطيطه مع الإدارة بشأن الموسم المقبل: "فعلت ما يتوجب علي بصفتي المدرب، تحدثت عن الصفقات وعن الغيابات وعن الإعداد للموسم الجديد. تحدثت مع رامون بلانيس وماتيو أليماني عن أمور تخص الموسم المقبل، وسأظل أقوم بعملي إلى آخر يوم لي هنا، أقوم بذلك لأني أحب هذا النادي وأحب عملي. والنادي لا يمكن أن يظل مُعطلًا في انتظار معرفة هوية المدرب".

واعترف أن رحيل ميسي سيكون ضربة قوية للنادي: "ميسي أثبت مجددا هذا الموسم أنه فريد من نوعه، لقد ساعد الفريق بشكل مذهل. أعطيه تقييم 10\10 كلاعب وكشخص، آمل أن يستمر. ولو رحل فسيتوجب تكوين لاعبين آخرين، لكن آمل أن يواصل ميسي لسنوات مقبلة. سنفتقد 30 هدفا بدونه. برشلونة مع ميسي لديه مستقبل أفضل من برشلونة دون ميسي".

وتابع: "اللاعبون ليسوا حمقى، كل لاعب يعرف تماما ما يستطيع تقديمه لهذا النادي، ومتى يكون في آخر أعوامه، لأن السن لا يرحم. لكنهم يستحقون الاحترام".

وتحمل المسؤولية: "أنا المسؤول عن كل ما حدث في الموسم وكل التغييرات التي تمت، بداية من إقحام الشبان وإعطائهم الفرصة، وحتى اللحظات التي لم نظهر فيها بشكل جيد. الأسابيع الأخيرة تؤلمني، لكن كل شيء كان ضدنا".

وشدد: "يجب التحلي بالتوازن لتقييم ما وصلنا إليه، لا أعتقد أنني أفضل مدرب لهذا النادي، فهذا يعتمد على الثقة وعلى اللاعبين. لكني أراني قادر على أن أكون مدربا لهذا النادي".

وأضاف: "التغيير لا يتم في عام واحد، وإنما يحتاج إلى الوقت. لو قمنا بمقارنة قائمتنا مع أتليتكو، فهم يمتلكون قائمة متكاملة، وهذا لا ينطبق علينا، تحدثت مع أليماني وبلانيس عن المراكز التي نحتاج تدعيمها".

وأكد: "لم أندم أبدا على القدوم لتدريب برشلونة، أنا في غاية السعادة لتدريب هذا النادي العظيم. طموحي كان دائما هو تدريب برشلونة. ولكن أعتقد أن في هذا البلد الصحافة تقلل من احترام المدربين بشكل أكبر من بلدان أخرى. أتقبله ولكن لدي شكوكي، وأنا شخص أجنبي ولا أستطيع تغيير ذلك. تواجدت في النادي بلحظة صعبة وأريد المواصلة".

وأوضح: "لدي تاريخ محدد سأعرف بحلوله مستقبلي. الأهم بالنسبة للنادي أن نتحدث بعد مباراة الغد، هذا مهم للنادي ولي".

واتهم بعض اللاعبين بالتسريب دون أن يسميهم: "في هذا النادي تخرج الكثير من الأمور التي لا يجب الإفصاح عنها. لو فكرنا في تغيير لاعبين، فعلينا التحدث مع الوكلاء".

وأتم: "كان موسما صعبا بسبب الانتقادات التي تلقيناها، ولكن فوق ذلك بسبب قلة الاحترام التي حدثت في آخر أسبوع. أجواء غرفة خلع الملابس ليست الأفضل، لكن هذا طبيعي. كثير من لاعبينا يتألمون لقراءة ما يُكتَب عنهم".

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي الجولة الماضية بسقوطه أمام سيلتا فيجو وفوز أتليتكو مدريد على أوساسونا.

ولم يحصد برشلونة إلا لقب كأس ملك إسبانيا تحت قيادة كومان، بينما ودع دوري أبطال أوروبا بشكل محرج أمام باريس سان جيرمان في ثُمن النهائي، كما خسر نهائي كأس السوبر أمام أتليتك بلباو.