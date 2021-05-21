مران الزمالك – جنش "دي ماريا" مهاجم.. تأهيل محمود علاء ومشاركة شيكابالا

أدى لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم الجمعة، استعدادا لملاقاة النادي المصري.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية بعدما بات جاهزا للمشاركة أمام المصري عقب انتهاء فترة إيقافه.

لاعبو الفريق الذين خاضوا لقاء طلائع الجيش اكتفوا بأداء تدريبات تأهيلية، وتدريبات تدريبات خفيفة، خوفا من تعرضهم للاجهاد في ظل تلاحم مباريات الدوري.

كان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش مساء أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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الزمالك يحقق فوزاً قاتلاً أمام طلائع الجيش ١/٢ ⚽️🏹🔥

🔴عمرو جمال ٢٨'

⚪️ سيف الدين الجزيري ٦٠'

⚪️ أسامة فيصل ٩١' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/zwwPhk2S6T — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 20, 2021

وشهد المران إجراء تقسيمة للكرة بين مجموعتي، شارك فيها كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس أمام طلائع الجيش التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

التقسيمة شهدت مشاركة محمود عبد الرحيم"جنش" حارس مرمى الفريق كمهاجم، فيما حرس محمد عواد ومحمد أبو جبل مرمى المجموعتين.

وداعب باتريس كارتيرون، جنش بعد انتهاء التقسيمة التي شارك خلالها كرأس حربة وقال له هايل دي ماريا" بعدما صنع عدة تمريرات حاسمة، تشبيها بأنخيل دي ماريا نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة بالتسديد على المرمى، سواء بالتحرك بالكرة أو من وضع الثبات.

وشارك في هذه الفقرة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأسامة فيصل، وحسين فيصل، وسيف جعفر، ومحمد عبد السلام ويوسف أسامة نبيه.

كما أشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على هذه الفقرة الفنية.

من جهة أخرى، اجتمع أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

ومنح كارتيرون تعليمات لجهازه المعاون بإعداد تقرير مكتوب عن بعض الملاحظات والتعليمات الفنية الخاصة بأدوار اللاعبين في الملعب لتنفيذها في الفترة المقبلة.

وخضع يوسف إبراهيم "أوباما" لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم.

ويؤدي أوباما برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة.

أما كارتيرون، فعقد جلسة خاصة مع أشرف بنشرقي لاعب الفريق، طالبه فيها بالتركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كارتيرون مع بنشرقي عن أهمية دوره في الملعب كونه عنصرا أساسيا أساسي في حساباته، ويعول عليه الكثير ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.

وأدى فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد.

وأخيرا، واصل محمود علاء وعبد الله جمعة وحميد أحداد ثلاثي الفريق، أداء برنامجهم التأهيلي بسبب الإصابات المختلفة.

ويعاني محمود علاء من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، أما حميد أحداد فيعاني من الإصابة بالتواء في القدم.

ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمباريات المقبلة للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.