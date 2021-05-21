فليك: تحدثت مع الاتحاد الألماني.. سنعلن بعد حسم تفاصيل صغيرة متبقية

الجمعة، 21 مايو 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

هانزي فليك - بايرن ميونيخ

أعلن هانز ديتر فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، عن اقترابه من تولي قيادة منتخب ألمانيا.

وتحدث فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مباراته الأخيرة كمدرب لـ بايرن مساء غد السبت أمام أوجسبورج.

وقال فليك: "من الجلي أنني تحدثت مع الاتحاد الألماني لكرة القدم".

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وأضاف: "العالم كله يعرف ما أعتقده بشأن المنتخب، ولكن يتبقى هناك بعض التفاصيل الصغيرة ليتم حسمها".

وتابع: "عندما يتم الاتفاق على كل شيء سنكون قادرين على الإعلان بشكل سريع".

وأتم: "في اللحظة الحالية كل تركيزي ينصب على مباراة أوجسبورج، وبعدها على إجازتي الصيفية".

ومن المُنتَظَر أن يعوض فليك نظيره يواكيم لوف الذي تنتهي حقبته مع منتخب ألمانيا بعد منافسات يورو 2020، قرار تم الإعلان عنه قبل عدة أشهر.

وبذلك التصريح يُغلِق فليك الباب في وجه أي أندية مهتمة بخدماته، إذ أشارت تقارير صحفية في وقتٍ سابق إلى رغبة برشلونة في استطلاع موقفه.

ورحل فليك عن بايرن ميونيخ بعد خلافات مع الإدارة، ليعوضه يوليان ناجليزمان بدايةً من الموسم المقبل.

وعمل فليك كمساعد لـ لوف في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بين 2006 و2014، ويعود هذه المرة كرجل أول.

وقاد فليك بايرن ميونيخ لسداسية تاريخية في 2020، وأكملها ببطولة سابقة هي الدوري الألماني قبل أسابيع قليلة.

فليك ألمانيا بايرن ميونيخ
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