قائمة ريال مدريد – عودة راموس وفاران.. وغياب هازارد أمام فياريال

الجمعة، 21 مايو 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة فياريال مساء السبت في الجولة 38 للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة القائد سيرخيو راموس الذي قد يخوض مباراته الأخير مع الملكي، إذ ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل ولم يتوصل إلى اتفاق لتجديده حتى اللحظة.

كما يعود المدافع الآخر رافاييل فاران الذي غاب عن المباريات الماضية، مما يوفر لـ زيزو مزيدا من الخيارات في الخط الخلفي.

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ويغيب البلجيكي إدين هازارد الذي كشف زيدان عن تعرضه لمشكلة بسيطة منعته من الظهور في التدريب الأخير اليوم الجمعة.

واستدعى زيدان ثنائي ريال مدريد كاستيًا: ميجيل جوتييريز وأنطونيو بلانكو.

ويتواصل غياب توني كروس المصاب بفيروس كورونا، كما يبتعد فيرلان ميندي وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز على فياريال مع تعثر أتليتكو مدريد في نفس التوقيت أمام بلد الوليد؛ حتى يظفر بلقب الدوري الإسباني.

وليس واضحا حتى اللحظة إن كانت تلك القائمة هي الأخيرة للمدرب زيدان بعد أن تكاثرت التكهنات بشأن رحيله عقب مباراة الغد.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني فياريال
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