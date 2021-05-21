كوبا أمريكا مهددة.. تعليق مباريات الكرة في الأرجنتين لنهاية مايو

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الجمعة تعليق المباريات في كل الدوريات بمختلف درجاتها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان إنه سيتبع الإجراءات الصحية التي أعلنها ألبرتو فرنانديز رئيس الدولة يوم الخميس والناتجة عن الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكشف تعليق المباريات مبدئيا من الثامنة مساء الجمعة إلى 30 مايو الجاري.

ويأتي ذلك قبل أيام من استضافة الأرجنتين لكوبا أمريكا بداية من 13 يونيو المقبل، البطولة التي ستستضيفها بلد ليونيل ميسي وحدها بعد استبعاد كولومبيا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الخميس استبعاد كولومبيا، بعدما كان مقررا استضافتها للبطولة مع الأرجنتين، بسبب اضطراب البلد جراء احتجاجات نتج عنها مقتل أكثر من 40 شخصا.

وشدد أنه "مستحيل" نقل البطولة لتجري في نوفمبر المقبل.

وتشارك منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة في النسخة رقم 47 من كوبا أمريكا.

وتجري البطولة بنظام المجموعتين، تضم كل مجموعة 5 منتخبات يتأهل منها 4 إلى الدور ربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا، بينما تلعب البرازيل حاملة اللقب في الثانية مع كولومبيا والإكوادور وفنزويلا وبيرو.

وتجري البطولة من 13 يونيو إلى 10 يوليو المقبل.