الإسماعيلي يكشف لـ في الجول سبب عدم تلبية طلب الزمالك بنقل مكان مواجهتهما

حاول الزمالك نقل مكان مباراته ضد الإسماعيلي في دور الـ16 كأس مصر من السويس إلى الإسكندرية لكن الإسماعيلي رفض فما هو السبب؟

قال عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا: "اتصل بي أسامة نبيه وأبلغني بطلب نقل المباراة، وأنا أتفهم ذلك".

وواصل "الزمالك يريد توفير الراحة للاعبيه ونحن كذلك إذ أننا نعاني من إجهاد شديد بسبب توالي المباريات".

قبل أن يستدرك "لكن بالنسبة لنا استاد السويس أفضل من الإسكندرية وأقرب".

وأتم عماد سليمان حديثه "متمسكون بقرار لجنة المسابقات بخوض المباراة في السويس وأيضا وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال".

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من الإدارة مخاطبة اتحاد الكرة لنقل مكان مواجهة الإسماعيلي.

إذ أن الزمالك سيسافر للإسكندرية للقاء المصري ثم يتوجه للسويس لمواجهة الإسماعيلي وبعد ذلك ينتقل إلى الجونة لمواجهة فريقها في الدوري.

وتحدث كارتيرون عن الأمر عقب مواجهة طلائع الجيش أمس الخميس وقال: "لن نعود للقاهرة سنسافر للإسكندرية ثم العين السخنة ثم الجونة لخوض لقاء المصري والإسماعيلي في كأس مصر والجونة".

وأتم المدرب الفرنسي حديثه "الجدول صعب يجب ألا نشتكي ونريد أن نصنع الفارق في المباريات المقبلة".