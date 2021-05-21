ميسي يغيب عن برشلونة أمام إيبار

أعلن برشلونة اليوم الجمعة عدم مشاركة نجمه ليونيل ميسي ضد مضيفه إيبار يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا أوضح فيه غياب ميسي عن مران الجمعة، بإذن من المدرب رونالد كومان، وعدم مشاركته في اللقاء لـ"يحصل على راحة" قبل كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل.

ويخوض برشلونة لقاء إيبار لضمان المركز الثالث ويبتعد الفريق بنقطتين عن إشبيلية الرابع. وخسر برشلونة لقب الدوري الذي يتنازع عليه أتليتكو مدريد وريال مدريد.

ويستعد ميسي لرحلة جديدة مع الأرجنتين التي تواجه تشيلي وكولومبيا في 4 و9 يونيو المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

ثم تستضيف كوبا أمريكا وتلعب الافتتاح ضد تشيلي في 13 يونيو.

ربما لقاء برشلونة ضد سيلتا فيجو، الذي انتهى بفوز الأخير 2-1 يوم الأحد، كان الأخير لميسي مع فريق بلاوجرانا.

عقد الساحر الأرجنتيني مع النادي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ولم يحسم ميسي مصيره بعد، هل يمدد عقده مع برشلونة أم ينضم إلى ناد آخر؟

وقالت تقارير إن عائلته تضغط عليه للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وشارك ميسي (33 عاما)، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ، في 47 مباراة في الموسم الجاري وسجل 38 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.