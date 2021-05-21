الوداع؟ مؤتمر زيدان: ريال مدريد قد يصبح أفضل بدوني.. وهازارد يغيب ضد فياريال

بدا وكأنه يودع الفريق في مؤتمره الصحفي قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، هكذا وصفت صحيفة ماركا الإسبانية حديث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن مصيره.

رغم أنها الجولة الأخيرة من الدوري ويحتاج ريال مدريد للفوز بها وأن يتعثر جاره أتليتكو مدريد ليتوج رجال زيدان باللقب، إلا أن الصحفيين، كالعادة، سألوا الفرنسي عن مستقبله مع زيادة التقارير الزاعمة أنه راحل عن النادي.

وقال زيدان في المؤتمر:"مرة أخرى؟ سنلعب غدا، هذا الشيء الأهم. لدينا وقت للحديث عن ذلك (مستقبله)، الآن علينا وضع كل طاقتنا في لقاء الغد. بعد 37 جولة لن نضيع وقتا بالحديث عن الموسم المقبل. ريال مدريد قادر على أن يكون أفضل بدوني".

واستمر "أعتقد أنني قدمت كل ما لدي لريال مدريد، إنه أفضل شيء حدث لي. اللعب هنا. قضيت ما يقرب من 20 عاما. لا أستطيع لوم اللاعبين على أي شيء، ربما ألوم نفسي، لأنني شخص فائز وأنتقد نفسي كثيرا. قد يبدو للبعض أنني غير مهتم لكن الأمر ليس كذلك. اللاعبون قدموا كل ما لديهم".

وسيفتقد ريال مدريد لخدمات لاعبه إدين هازارد أمام ضيفه فياريال يوم السبت، وأوضح زيدان "لديه شيء، بسيط، لا نريد المجازفة به. لم يتدرب معنا اليوم لأن شيئا ما حدث له".

بينما أكد زيدان مشاركة قائده راموس في اللقاء بالقول:"سيكون معنا في المباراة".

وعلق زيدان على عودة كريم بنزيمة، مهاجم الفريق، لمنتخب فرنسا مع الاستعداد ليورو 2020 بالقول:"سعيد له لأنه أراد ذلك، لكن لا علاقة لي بعودته. أتمنى أن يتركوه وشأنه، وألا يتحدثون عنه إن لم تفز فرنسا باليورو".

مباراة فياريال قد تكون الأخيرة لزيدان مع الفريق، تشير تقارير صحفية إلى أنه قرر الرحيل وسيخلفه راؤول جونزاليس أو ماسيميليانو أليجري.

وقد تكون المباراة هي الأخيرة أيضا لراموس قائد الفريق، الذي لم يجدد بعد عقده مع النادي والذي ينتهي في يونيو المقبل.

ويحتاج ريال مدريد للفوز على فياريال يوم السبت وألا ينتصر أتليتكو مدريد على مضيفه ريال بلد الوليد ليحافظ الأول على لقبه في البطولة الإسبانية.