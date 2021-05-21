مؤتمر سيميوني: سنقاتل حتى الموت للتتويج.. وبلد الوليد سيفعل مثلنا

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على صعوبة مباراة السبت ضد مضيفه ريال بلد الوليد الساعي لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

الفوز يكفي رجال سيميوني للتتويج بلقب الدوري، بينما لابد لبلد الوليد من الانتصار وأن يتعثر إلتشي أو ويسكا ليضمن الأول البقاء.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل آخر جولة من الدوري:"لقاء الغد؟ نهائي، فريقان يسعيان لهدفين مختلفين".

وأضاف "كلاهما سيقاتل حتى الموت ليحقق مبتغاه".

وواصل "هذه هي البطولة الإسبانية".

وأتم "ما يهمني أن يلعب الفريق بالأداء ذاته الذي قدمه في المباريات الأخيرة".

90 دقيقة تفصل فريق روخيبلانكوس عن التتويج باللقب للمرة الـ11 في التاريخ وللمرة الأولى منذ 2014.

يتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن ريال مدريد.

إذا فاز الأخير لن يكفي أتليتكو التعادل، لأن لريال مدريد أفضلية المواجهتين المباشرتين.

ويلعب ريال مدريد ضد ضيفه فياريال صاحب المركز السابع في الترتيب.