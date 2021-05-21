أمين عمر: لم أنم ليلة القمة بسبب شيكابالا وشريف.. والبنا: أفضل اللعب بدون الفيديو

كانا حديث الساعة قبل آخر قمتين جمعتا الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، الأولى أدارها محمود البنا والثانية كان قاضيها أمين عمر.

يسترجع الحكمان الدوليان كواليس مباراتي القمة، مواجهتان دار حولهما جدل كثير بسبب إسنادهما، على غير العادة، لحكمين مصريين.

وقال عمر عبر قناة أون تايم سبورتس:"الإعلام يكون عبئا على الحكم لو ركز معه، والدي طلب مني إغلاق الهاتف قبل المباراة، من لحظة الإعلان عن طاقم التحكيم. علمت بالأمر من الإعلام، قبل المباراة بـ48 ساعة".

وواصل عمر الذي أدار القمة الأخيرة في 10 مايو الماضي والتي انتهت بهدف لمثله "كنت قلقا، أنام على ناحية فأرى (محمود عبد الرازق) شيكابالا، أنام على الأخرى فأرى محمد شريف، اللاعبون الذين يدخلون منطقة الجزاء كثيرا ماذا سيفعلون".

وتعرض عمر لانتقادات حادة من إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك قبل المباراة، اتهمه الأخير بأنه ووالده يشجعان الأهلي.

وأوضح عمر "نعم والدي أهلاوي ما المشكلة في ذلك؟ جدي كان زملكاويا وكان يتشاجر كثيرا مع أبي".

قبل المباراة التي أدارها عمر بـ22 يوما، استضاف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي وكان محمود البنا حكما للمواجهة التي حسمها الأخير بنتيجة 2-1.

واسترجع البنا كواليس المباراة قائلا عبر القناة ذاتها:"لم أتوقع استجابة اللاعبين للقرارات بهذا الشكل، رغم أن النتيجة تغيرت أكثر من مرة في اللقاء".

وعن الفيديو قال:"أفضل اللعب بدونه، المشكلة أننا أحيانا نتواكل عليه، وأنا في المباراة أعتبر الفيديو غير موجود، أحاول تحديه في الملعب، لو ذهبت له كثيرا ستزداد المشاكل في المباراة".

واتفق معه عمر بالقول:"الفيديو يقتل متعة المباراة وكذلك موهبة الحكم، قد يَكسَل الحكم وينتظر الفيديو، أحب اللعب بدونه".

واتفق الحكمان على صعوبة المهنة، فحين سئلا عن سير أبنائهم على خطاهما، أجابا بالرفض.

وقال عمر:"لا أتمنى أن يكون ابني حكما، بل لاعب كرة"، بينما برر البنا "لا، التحكيم شقاء، ضغط نفسي وعصبي، تواجه صعوبات جمة، تتدرب على حسابك، تتعالج على حسابك، أتمنى أن يكون ابني لاعب كرة".

وفي إجابة قاطعة نفى الثنائي أن يكون الحكام يخافون الأهلي والزمالك أثناء إدارتهم لمباريات الناديين.

ويتعرض الحكام المصريون لانتقادات شديدة وقبل قمة 18 إبريل الماضي بين الزمالك والأهلي لم يرض الناديان بإسناد اللقاء لحكم مصري.

وجرت العادة في السنوات الماضية على إسناد اللقاء لحكم أجنبي، ففي آخر 23 مباراة بين الأهلي والزمالك أدار حكم مصري اللقاء 5 مرات فقط.