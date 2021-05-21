الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي موعد عودة محمد محمود لاعب خط وسط الفريق للتدريبات الجماعية عقب نهاية تأهيله من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح أبو عبلة في تصريحات نشرها موقع الأهلي الرسمي أن محمد محمود سيشارك في المران الجماعي عقب لقاء نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي بأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان في الجمعة المقبلة الموافقة 28 من شهر مايو الجاري.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن محمد محمود يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وسيكون متاحا للمشاركة في المران بعد عودة الأهلي من قطر بعد أسبوع.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم للأهلي قادما من وادي دجلة في يناير من عام 2019.

وتعرض اللاعب الشاب لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي في كلتى قدميه منذ ذلك الوقت ليغيب عن الأهلي لفترة طويلة.