الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

الجمعة، 21 مايو 2021 - 10:49

كتب : حسام نور الدين

محمد محمود - الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي موعد عودة محمد محمود لاعب خط وسط الفريق للتدريبات الجماعية عقب نهاية تأهيله من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح أبو عبلة في تصريحات نشرها موقع الأهلي الرسمي أن محمد محمود سيشارك في المران الجماعي عقب لقاء نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي بأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان في الجمعة المقبلة الموافقة 28 من شهر مايو الجاري.

أخبار متعلقة
حسام عاشور لـ في الجول: التشخيص المبدئي لإصابتي قطع جزئي في الرباط الصليبي الاتحاد في بيان: مستوى التحكيم سيتسبب في كارثة.. ونطالب بعدم إسناد مبارياتنا لإبراهيم نور الدين مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.. مواجهتان بالدوري

وأشار طبيب الأهلي إلى أن محمد محمود يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وسيكون متاحا للمشاركة في المران بعد عودة الأهلي من قطر بعد أسبوع.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم للأهلي قادما من وادي دجلة في يناير من عام 2019.

وتعرض اللاعب الشاب لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي في كلتى قدميه منذ ذلك الوقت ليغيب عن الأهلي لفترة طويلة.

الأهلي محمد محمود
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمين عمر: لم أنم ليلة القمة بسبب شيكابالا وشريف.. والبنا: أفضل اللعب بدون الفيديو 52 دقيقة | مصر
فرينكي دي يونج.. عين الإعصار والهدية التي تستمر بالعطاء 53 دقيقة | تحليل في الجول
بواليا: مواجهة صنداونز لن تكون سهلة.. وحياة لاعب الأهلي تشبه الكتاب المليء بالحكايات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على برنامج الأهلي للقاء نهضة بركان قبل السفر إلى قطر ساعة | إفريقيا
الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
حسام عاشور لـ في الجول: التشخيص المبدئي لإصابتي قطع جزئي في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد في بيان: مستوى التحكيم سيتسبب في كارثة.. ونطالب بعدم إسناد مبارياتنا لإبراهيم نور الدين 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.. مواجهتان بالدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك