حسام عاشور لـ في الجول: التشخيص المبدئي لإصابتي قطع جزئي في الرباط الصليبي

الجمعة، 21 مايو 2021 - 10:37

كتب : بسام أبو بكر

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

كشف حسام عاشور لاعب خط وسط الاتحاد السكندري أن التشخيص المبدئي لإصابته التي تعرض لها في لقاء المصري هي قطع جزئي في الرباط الصليبي.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وخسر الاتحاد من المصري أمس الخميس بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري في استاد الإسكندرية.

وخرج حسام عاشور من المباراة في الدقيقة 47 على إثر الإصابة.

أخبار متعلقة
الاتحاد في بيان: مستوى التحكيم سيتسبب في كارثة.. ونطالب بعدم إسناد مبارياتنا لإبراهيم نور الدين مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.. مواجهتان بالدوري هشام إبراهيم: اللجنة سترحل لو تغير وضعها القانوني.. وهذا الحل لنهاية أزمات الزمالك

وقال عاشور لـFilGoal.com: "التشخيص المبدئي للإصابة هو قطع جزئي في الرباط الصليبي".

وأردف "سأجري اليوم الجمعة أشعة جديدة كي تكون الإصابة واضحة أكثر لأنه يجب أن يمر 24 ساعة على الإصابة لمعرفة تفاصيلها".

وشارك صاحب الـ35 عاما مع زعيم الثغر الموسم الجاري في ثماني مباريات بعد انضمامه إليه بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

حسام عاشور الاتحاد السكندري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمين عمر: لم أنم ليلة القمة بسبب شيكابالا وشريف.. والبنا: أفضل اللعب بدون الفيديو 52 دقيقة | مصر
فرينكي دي يونج.. عين الإعصار والهدية التي تستمر بالعطاء 53 دقيقة | تحليل في الجول
بواليا: مواجهة صنداونز لن تكون سهلة.. وحياة لاعب الأهلي تشبه الكتاب المليء بالحكايات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على برنامج الأهلي للقاء نهضة بركان قبل السفر إلى قطر ساعة | إفريقيا
الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
حسام عاشور لـ في الجول: التشخيص المبدئي لإصابتي قطع جزئي في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد في بيان: مستوى التحكيم سيتسبب في كارثة.. ونطالب بعدم إسناد مبارياتنا لإبراهيم نور الدين 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.. مواجهتان بالدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك