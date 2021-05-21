حسام عاشور لـ في الجول: التشخيص المبدئي لإصابتي قطع جزئي في الرباط الصليبي

كشف حسام عاشور لاعب خط وسط الاتحاد السكندري أن التشخيص المبدئي لإصابته التي تعرض لها في لقاء المصري هي قطع جزئي في الرباط الصليبي.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وخسر الاتحاد من المصري أمس الخميس بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري في استاد الإسكندرية.

وخرج حسام عاشور من المباراة في الدقيقة 47 على إثر الإصابة.

وقال عاشور لـFilGoal.com: "التشخيص المبدئي للإصابة هو قطع جزئي في الرباط الصليبي".

وأردف "سأجري اليوم الجمعة أشعة جديدة كي تكون الإصابة واضحة أكثر لأنه يجب أن يمر 24 ساعة على الإصابة لمعرفة تفاصيلها".

وشارك صاحب الـ35 عاما مع زعيم الثغر الموسم الجاري في ثماني مباريات بعد انضمامه إليه بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.