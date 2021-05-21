الاتحاد في بيان: مستوى التحكيم سيتسبب في كارثة.. ونطالب بعدم إسناد مبارياتنا لإبراهيم نور الدين

أصدر الاتحاد السكندري بيانا انتقد فيه مستوى طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين الذي أدار لقاء الفريق ضد المصري الذي أقيم أمس الخميس.

وخسر الاتحاد من المصري بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري في استاد الإسكندرية في لقاء شهد إلغاء هدف لزعيم الثغر بداعي وجود لمسة يد.

هذا بالإضافة لتسجيل المصري هدف الفوز من ركلة جزاء.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد في بيانه أن الهدف الذي سجله الفريق كان صحيحا وأن الكرة لم تلمس يد إيمانويل أوكوي مما حرم الفريق من التقدم في النتيجة.

كما زعم الاتحاد في بيانه أن ركلة الجزاء المحتسبة للمصري مشوك في صحتها.

وجدد مجلس إدارة الاتحاد مطالبه بعدم إسناد أي مباراة مرة أخرى لإبراهيم نور الدين وقال: "حيث دائما وأبدا تصاحب المباريات التي يديرها أحداث مثيرة للجدل".

كما طالبت إدارة الاتحاد بتعيين حكام مميزين لإدارة المباريات المتبقية من عمر الدوري مؤكدة أن تلك الأحداث السلبية تؤثر سلبا وتزيد من الاحتقان بين الجماهير لشعورها بالظلم.

وجاء بيان الاتحاد كاملا كالتالي:

تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين ، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها إلغاء هدف شرعى حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة.

و يؤكد مجلس إدارة النادى على بالغ أستيائه من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بقراراته بشكل كبير في خسارة الفريق لمباراة اليوم، رغم سابق مطالبة نادى الاتحاد السكندرى رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم إسناد أي مباراة يكون طرفها نادى الاتحاد السكندرى للحكم إبراهيم نور الدين ، حيث دائماً و أبداً تصاحب المباريات التي يُديرها أحداث و قرارات مثيرة للجدل.

كما طالبت إدارة النادى بضرورة تعيين حكام مميزين لإدارة المباريات المتبقية من عمر المسابقة ، خاصة و أن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً و تزيد من أحتقان الجماهير لشعورها بالظلم و عدم العدالة تجاه فريقها.