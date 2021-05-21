هشام إبراهيم: اللجنة سترحل لو تغير وضعها القانوني.. وهذا الحل لنهاية أزمات الزمالك

أوضح هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الحالات التي ترحل من خلالها الإدارة الحالية.

وقال إبراهيم عبر قناة ناديه: "أشكر كل لاعبي ومدربي فرق كرة القدم واليد والسلة والطائرة والألعاب المختلفة".

وتابع: "لقد تحملوا الأزمة المالية الصعبة والفترة العصيبة الماضية".

وشرح هشام إبراهيم وضع اللجنة: "مهمة اللجنة تنتهي إما بتغير الوضع القانوني للجنة، أو بإجراء الانتخابات".

وأشار: "من الوارد أن يتغير الوضع القانوني بسبب الحكم ببطلان اللائحة، ونحن رجال قانون ونحترم الأحكام واجبة النفاذ".

وأتم: "مجلس الإدارة المنتخب القادم سيكون مطالبا بوضع لائحة جديدة، مستعينا في ذلك بخبراء لوائح، لأن ما يحدث الآن تراكمات سنوات".

وكان حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية

بنادي الزمالك قد كشف في وقتٍ سابق: "اللجنة الحالية في الزمالك قد ترحل لأن اللائحة التي تم تعيينها على أساسها قد ألغيت".

وأوضح عبر صدى البلد "سألت اللجنة الحالية عن التقدم بالاستقالة ولكن تم إبلاغي أن زيارة وزارة الرياضة من أجل خطوات شركة كرة القدم".

وبسؤاله هل تراجعت اللجنة بعد التقدم باستقالتها أجاب "قد يكون القرار حدث وتم التراجع عنه هذا في علم الغيب".

وشدد السمري "لا أعلم سبب إثارة تلك الأمور التي تحدث توتر وارتباك قبل المباريات المهمة".