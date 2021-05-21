أسامة نبيه: فوز ضروري في ظل الظروف الصعبة.. سيتم الدفع بمزيد من العناصر الشابة

الجمعة، 21 مايو 2021 - 00:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

أسامة فيصل - الزمالك - طلائع الجيش

أشاد أسامة نبيه بلاعبي الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وخطف أسامة فيصل لاعب الفريق الشاب الثلاث نقاط للفريق في الوقت بدل من الضائع.

وقال نبيه عقب المباراة: "كان الفوز ضروريا ومهما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية".

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وأوضح "هناك وجود لغيابات عديدية بجانب ضغط المباريات في الفترة المقبلة، والتي يجب ألا نخسر فيها من أجل المنافسة بقوة على اللقب".

وشدد نبيه "سيجري الجهاز الفني عملية تدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات".

وتابع نبيه "قدم الثنائي أسامة فيصل وسيف جعفر مستوى جيد في الوقت الذي شاركا فيه".

واختتم نبيه تصريحاته "ستشهد الفترة المقبلة أيضا الدفع بمزيد من العناصر الشابة في ظل ضغط المباريات".

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

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