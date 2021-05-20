سيف فاروق جعفر يكشف ما قاله كارتيرون قبل مشاركته.. ورد على أزمة إيقافه

ماذا قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لسيف فاروق جعفر قبل مشاركته ضد طلائع الجيش؟ لاعب الفريق الأبيض يجيب.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين لهدف اليوم الخميس في الجولة 23 من الدوري في استاد القاهرة.

وتحدث سيف فاروق فاروق جعفر لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "قاتلنا منذ البداية للنهاية ونتدرب ونقدم كل ما لدينا حتى نستغل الفرصة حينما نحصل عليها".

وعما قاله كارتيرون له أوضح "كارتيرون قال لنا العبوا ولا تخافوا كل شخص يقدم ما يحبه".

وعن أزمة إيقافه تحدث سيف فاروق جعفر في وقت لاحق لـFilGoal.com قائلا: "إيقافي كان لثماني مباريات منذ مواجهة حرسة الحدود".

وأكمل "بإمكان الجميع احتساب الأمر وسيجدوا أن إيقافي انتهى بالفعل من مبارتين سابقتين".

وأتم سيف فاروق جعفر حديثه "الزمالك ناد كبير وبالتأكيد لن يخطئ مثل ذلك الخطأ".

وتحدث أسامة فيصل مسجل هدف الفوز بعد ذلك قائلا: "نلعب كل مباراة من أجل الفوز، لعبنا في الناشئين وعدنا ولم نشتك، نجتهد من أجل المشاركة والفوز مع الزمالك".

وأتم "لا نخاف لأننا منذ صغرنا تعودنا على اللعب تحت ضغط ولكل مجتهد نصيب ونتدرب والنتيجة تأتي".