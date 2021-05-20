بسيوني: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. التعادل كان النتيجة العادلة للقاء

الخميس، 20 مايو 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - عبد الحميد بسيوني

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن التعادل كان النتيجة العادلة لمواجهة الزمالك والتي انتهت بفوز الأبيض.

وخطف الزمالك الفوز في الدقيقة الأخيرة ليتغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة جدا أمام الزمالك خاصة في الشوط الأول".

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وأوضح "حاولنا استغلال المساحات التي كانت موجودة في صفوف الزمالك في الشوط الثاني، لكن الفريق تراجع".

وأضاف بسيوني "قمت بتعديل طريقة اللعب بعد التعادل وأجريت تغييرات لتنشيط الهجوم لكن الزمالك نجح في التسجيل".

وشدد المدير الفني لطلائع الجيش "لم يكن هناك أفضلية لفريق على الآخر، لذلك النتيجة العادلة للمباراة هي التعادل".

واختتم تصريحاته "حرصت على تحقيق توازن في الجانب الهجومي بعد تسجيل الزمالك للتعادل".

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

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