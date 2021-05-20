زعيم الثغر يواصل التخبط.. المصري يحقق فوزه العاشر ويؤمن المركز الثالث بانتصاره على الاتحاد

فاز المصري البورسعيدي على الاتحاد السكندري بهدف في المباراة التي أُقيمت على ستاد الإسكندرية في الجولة 23 للدوري المصري.

وسجل حسن علي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 39 ليحتل المركز الثالث.

أما الاتحاد فتجمد رصيده عند النقطة 31 ليحتل المركز الثامن.

وحقق المصري فوزه العاشر هذا الموسم في الدوري ليكون الفريق الثالث الذي يصل لهذا العدد من الانتصارات بعد الزمالك (15 فوزا) والأهلي (12 فوزا).

وواصل الاتحاد السكندري نتائجه السلبية في الدور الثاني من الدوري. حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم ينتصر.

وحقق علي ماهر انتصاره الأول على حسام حسن بعد 6 مباريات في المواجهات المباشرة بينهما.

كما فشل الاتحاد في تحقيق الفوز على المصري في المباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بمحاولات من الفريقين على المرمى لكن دون خطورة حقيقية.

عمر كمال كاد أن يسجل مبكرا للمصري، بعدما حول عرضية أحمد رفعت في الدقيقة الثانية لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.

بعدها رد إيمانول أوكوي وسدد كرة وصلت سهلة في منتصف مرمى المصري تصدى لها أحمد دعدور في الدقيقة 4.

وعاد عمر كمال في الدقيقة 15وحاول مجددا لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.

ضغط المصري تواصل وسدد كازادي كاسينجو كرة لم تعرف الطريق للشباك في الدقيقة 19.

وأطلق مروان عطية قذيفة لكنها مرت أعلى عارضة المصري في الدقيقة 23.

هدف أبيض

في الدقيقة 40 توغل أوكوي من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية لعبد الغني محمد في منطقة الجزاء الذي وضعها في شباك المصري بنجاح.

لكن بعد الهدف، عاد حكم المباراة لمراجعة حكم الفيديو المساعد ليتم إلغاء الهدف بعدما أظهرت الإعادة اصطدام الكرة بيد أوكوي اليسري أثناء السيطرة عليها قبل إرسال العرضية.

وبعدها سقط حسام عاشور لاعب الاتحاد أرضا بسبب الإصابة ليغادر الملعب على محفة ويلعب فوزي الحناوي بدلا منه.

الشوط الثاني

بدأ الاتحاد الشوط الثاني بقوة. فسدد روماريو ويليامز كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 49.

وكاد داميون لوي أن يسجل للاتحاد في الدقيقة 51 لكن دعدور نجح في التصدي لرأسيته.

وسدد فوزي الحناوي كرة لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى المصري.

وأهدر ويليامز انفرادا صريحا بالمرمى في الدقيقة 76 لكن دعدور واصل تألقه وحول الكرة لركنية.

ركلة جزاء

وعرقل محمود رزق، حسن علي لاعب المصري في الدقيقة 85، لكن حكم اللقاء لم يؤكد قرار ركلة جزاء إلا في الدقيقة 88.

حيث انتظر حكم اللقاء، قرار حكم الفيديو المساعدة لمدة 3 دقائق قبل أن يحول حسن علي ركلة الجزاء بنجاح في مرمى محمد صبحي.

وبعد الهدف حاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل لكن دون تهديد حقيقي لمرمى دعدور لتنتهي المباراة بفوز المصري.

وعقب المباراة، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عامل غرفة خلع الملابس لنادي الاتحاد السكندري بعدما حاول الاعتداء عليه.

ويلعب المصري في المباراة المقبلة ضد الزمالك، بينما يلعب الاتحاد ضد الجونة.