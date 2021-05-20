في لقاء الأهداف الجميلة.. الزمالك ينتصر على الطلائع +90

حقق الزمالك فوزا مثيرا على حساب منافسه طلائع الجيش بهدفين لهدف في الوقت القاتل من المباراة.

واستضاف الزمالك منافسه طلائع الجيش في استاد القاهرة اليوم الخميس في إطار الجولة 23 من الدوري.

افتتح عمرو جمال أهداف اللقاء في الدقيقة 27 بطريقة جميلة بعما مرر الكرة من أعلى جسد محمد عواد وسدد في الشباك.

وأدرك سيف الدين الجزيري التعادل للزمالك في الدقيقة 60 بتسديدة جميلة بباطن القدم بعد مراوغة رائعة لخالد سطوحي لاعب طلائع الجيش.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أسامة فيصل هدف انتصار الزمالك برأسية بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو".

وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني على التوالي للزمالك في الدوري بعد الفوز في الجولة السابقة على إنبي.

ورفع ذلك الفوز رصيد الزمالك إلى 51 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي وللأخير أربع مباريات أقل.

فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 بالتساوي مع ملاحقيه الجونة والمقاولون العرب ولكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق العسكري.

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الزمالك يحقق فوزاً قاتلاً أمام طلائع الجيش ١/٢ ⚽️🏹🔥

🔴عمرو جمال ٢٨'

⚪️ سيف الدين الجزيري ٦٠'

⚪️ أسامة فيصل ٩١' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/zwwPhk2S6T — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 20, 2021

هدف رائع

بدأت المباراة بشكل هادئ وانحسر اللعب في وسط الملعب وجاء التهديد الأول في اللقاء عن طريق طلائع الجيش من رأسية لمهند لاشين من ركلة ركنية في الدقيقة السابعة.

وأطلق أشرف بنشرقي تسديدة قوية مرت بعيدة عن مرمى الطلائع.

وفي الدقيقة 17 انطلق زيزو في هجمة مرتدة سريعة من الناحية اليمنى وأطلق تسديدة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وأرسل حازم إمام عرضية قابلها فرجاني ساسي برأسية ضعيفة لذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 27 مرر إسلام محارب بينية إلى عمرو جمال الذي انفرد بمحمد عواد حارس الزمالك وراوغه ببراعة بعدما مرر الكرة ساقطة من أعلاه عقب سقوطه أرضا وسدد في الشباك.

ولكن احتسب الحكم المساعد تسلل، ولكن تقنية الفيديو أكدت للحكم محمود عاشور صحة الهدف ليتقدم طلائع الجيش في النتيجة.

وسدد أحمد سمير كرة قوية تصدى لها عواد بثبات.

وفي الدقيقة 45 انفرد سيف الدين الجزيري بمحمد بسام حارس الطلائع لكن الأخير تألق وتصدى لتسديدته وحولها لركلة ركنية.

ومع قدوم الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع استغل محمد عبد الشافي عدم تشتيت علي الفيل لكرة عرضية وسدد بيمناه لكن محمد بسام تصدى له على مرتين.

هدف تعادل رائع وآخر قاتل

بدأ الشوط الثاني بتسديدة زاحفة من أحمد سمير مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

وفي الدقيقة 52 احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء للزمالك بداعي لمسة يد على محمد ناصف قبل أن يلغي قراره بعد مشاهدة اللقطة في الفيديو.

وتألق محمد بسام أمام تسديدة من سيف الجزيري.

وطالب لاعبو الزمالك في الدقيقة 65 بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة سيف الجزيري لكن الحكم احتسب تسلل على بنشرقي قبل تمريره الكرة لزميله التونسي.

وأجرى الطلائع أول تبديلاته بمشاركة ستيفن نجونجا بدلا من ناصر منسي.

وفي الدقيقة 60 راوغ سيف الجزيري نظيره خالد سطوحي بطريقة جميلة وسدد بباطن قدمه اليمنى كرة رائعة سكنت الشباك ليعلن إدراك الزمالك للتعادل.

وكاد فرجاني ساسي يسجل هدفا ثانيا جميلا للزمالك لكن تسديدته اليسارية مرت بجوار مرمى الطلائع بقليل.

وفي الدقيقة 69 أرسل زيزو عرضية متقنة من ركلة ركنية حولها الونش برأسية قوية لكن تصدى لها بسام بثبات.

وعقب مرور دقيقة شارك عمرو مرعي بدلا من عمرو جمال في ثاني تبديلات طلائع الجيش.

فيما شارك مروان حمدي في أول تبديلات الزمالك بدلا من إسلام جابر.

وكاد مروان حمدي يسجل هدفا عقب مشاركته بثواني معدودة لكن عرضية سيف الجزيري لم تجد من يتابعها وشتتها دفاع الطلائع سريعا.

وأجرى الطلائع ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 76 بمشاركة أحمد عبد الرحمن "زولا" وومحمد شحاتة وحسن مجدي بدلا من إسلام محارب وعمرو السيسي وخالد سطوحي.

وكاد الطلائع يسجل هدفا ثانيا بعرضية من حسن مجدي عقب مشاركته بثواني لكنها لم تجد من يقابلها لتضيع فرصة هدف محقق على الفريق العسكري.

وخرج فرجاني ساسي في الدقيقة 79 وشارك بدلا منه حمزة المثلوثي في ثاني تبديلات الزمالك.

وفي الدقيقة 85 شارك أسامة فيصل بدلا من الجزيري، وسيف فاروق جعفر بدلا من حازم إمام.

وسدد الونش كرة قوية برأسية لكنها مرت بجوار مرمى الطلائع.

واحتسب الحكم محمود عاشور خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأولى حصل الزمالك على ركلة حرة أرسل منها زيزو عرضية متقنة قابلها أسامة فيصل برأسية قوية في الشباك ليعلن عن تقدم الزمالك بهدفين لهدف.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار قاتل للزمالك بهدفين لهدف.