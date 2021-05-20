عودة غير مكتملة.. مونزا يكتفي بهدفين ويودع حلم الصعود للدوري الإيطالي

ودّع نادي مونزا مُلحق الصعود للدوري الإيطالي الممتاز، رغم فوزه على ضيفه تشيتاديلا بهدفين دون رد في إياب نصف النهائي.

ولم يتمكّن مونزا من تعويض هزيمته ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد، ليظل في الدرجة الثانية لموسم آخر.

وتأخر أول أهداف مونزا حتى الدقيقة 58 عندما افتتح الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي التسجيل.

وفي الدقيقة 78 أضاف ماركو دياليساندرو هدفا ثانيا، لكن الدقائق المتبقية لم تكن كافية لعودة الفريق المملوك لـ سيلفيو بيرلسكوني.

ويضم مونزا في صفوفه مجموعة من اللاعبين المشهورين بالإضافة إلى بالوتيلي، مثل الغاني كيفن برنس بواتنج، والدولي الإيطالي السابق جابرييل باليتا.

وأنهى مونزا دوري الدرجة الثانية الإيطالي في المركز الثالث خلف إيمبولي وساليرنيتانا، ليضطر إلى خوض الملحق من أجل الصعود.

ولم يسبق لـ مونزا المشاركة إطلاقا في الدوري الإيطالي الممتاز، وغاب عن القسم الثاني منذ 2001 حتى صعد أخيرا بنهاية الموسم الماضي.

النهائي

وتأهل تشيتاديلا إلى نهائي الملحق لمواجهة فينيسيا الذي تأهل في وقتٍ سابق من اليوم الخميس على حساب ليتشي بعد التعادل معه 1-1.

واستفاد فينيسيا من فوزه ذهابا بهدف دون رد، ليتأهل بانتصاره 2-1 في مجموع المواجهتين.

ويقام ذهاب الدور النهائي يوم 23 مايو على أرض تشيتاديلا، فيما يستقبل فينيسيا لقاء الإياب الحاسم يوم 27 مايو.

ولم يشارك فينيسيا في الدوري الإيطالي الممتاز منذ هبوطه عام 2002.

فيما لم يسبق لـ تشيتاديلا المشاركة في الدوري الإيطالي الممتاز عبر تاريخه، بل لم يشارك في القسم الثاني إلا عام 1999.