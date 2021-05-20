قائمة البرتغال – رونالدو يقود حامل اللقب.. وحضور جوتا وبرونو في يورو 2020

أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن قائمة بلاده النهائية لخوض منافسات يورو 2020.

ويبرز الأسطورة كريستيانو رونالدو في الهجوم وهو صاحب الرقمين القياسيين في عدد المباريات الدولية وعدد الأهداف مع منتخب البرتغال.

كما يتواجد ديوجو جوتا جناح ليفربول رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأشارت الشكوك بشأن جاهزيته لليورو.

ويعود جونسالو جيديش المتألق مع فالنسيا بعد أن غاب عن صفوف منتخب البرتغال منذ سبتمبر 2020.

كما يظهر بورنو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد، وبيبي قائد بورتو، وروبين دياش مدافع مانشستر سيتي، وجواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد.

فيما قام سانتوس باستبعاد سيدريك سواريس ظهير أرسنال، وأندري جوميش لاعب وسط إيفرتون، وفرانسيسكو ترينكاو جناح برشلونة.

كما يغيب جوزيه سا حارس مرمى أولمبياكوس، ودومينجوش دوارتي مدافع غرناطة، وماريو روي ظهير نابولي، وبيدرو نيتو مهاجم ولفرهامبتون.

وينضم لأول مرة الشاب بيدرو جونشالفيش "بوتي" بعد موسمه الخارق مع سبورتنج لشبونة وقيادته للقب الدوري بتسجيله 23 هدفا.

وتدافع البرتغال عن لقبها الذي حصدته في 2016 وتتواجد في المجموعة السادسة رفقة المجر وفرنسا وألمانيا.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أنتوني لوبيس (أوليمبيك ليون الفرنسي) – روي سيلفا (غرناطة الإسباني)

الدفاع: بيبي (بورتو) – روبين دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) – نونو مينديش (سبورتنج لشبونة)

الوسط: دانيلو (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – روبين نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي) – جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي) – سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) – جواو بالينيا (سبورتنج لشبونة) – بيدرو جونشالفيش "بوتي" (سبورتنج لشبونة)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – أندري سيلفا (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – جونسالو جيديش (فالنسيا الإسباني) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني) – رافا سيلفا (بنفيكا)