أسوان يعلن عدم بث مبارياته لحين سداد الشركة الراعية لمستحقاته

أعلن نادي أسوان عن عدم السماح ببث مبارياته في الدوري المصري بدايةً من مواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء 25 مايو الجاري.

وأوضح أسوان عبر مركزه الإعلامي أن هذا القرار يسري إلى أن تسدد الشركة الراعية المستحقات المتأخرة للنادي والبالغة 4,5 ملايين جنيه.

وجاء ذلك القرار بعد اجتماع طارئ بين أشرف عطية محافظ أسوان، مع مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سليمان.

وتم الموافقة خلال الاجتماع على تقديم دعم مادي عاجل لـ أسوان من المحافظة، بالإضافة إلى إيقاف بث مباريات النادي.

ويحتل أسوان المركز 15 في الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 22 مباراة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.