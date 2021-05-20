التعادل يحسم مواجهة الجونة أمام غزل المحلة بنفس نتيجة الدور الأول

حسم التعادل السلبي مواجهة الجونة أمام غزل المحلة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وجاءت النتيجة مشابهة تماما لمواجهة الفريقين في الدور الأول والتي أقيمت في يناير الماضي.

ورفع الجونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، ويفشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بثلاثة تعادلات وهزيمتين.

أما غزل المحلة فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، ويحصد المحلة أول نقطة بعد خسارة أخر مباراتين أمام طلائع الجيش والمصري على الترتيب.

وحافظ الجونة على أفضليته أمام المحلة إذ لم يخسر سوى مرة واحدة فقط في تسع مباريات.

أما الجونة فسبق له الفوز في ثلاث مواجهات سابقة أمام غزل المحلة أخرها في موسم 2013 - 2014.

ويعتبر ذلك التعادل هو الخامس في تاريخ مواجهات الفريقين والثاني على التوالي، وكانت سلسلة التعادلات الماضية بينهما قد استمرت لثلاث مباريات متتالية.

وبدأت المباراة هادئة من الجانبين في الشوط الأول إلا أن سيطر الجونة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ومع بداية انطلاق الشوط الثاني باغت المحلة دفاعات الجونة وكاد أن يسجل الأول في الدقيقة 50 من رأسية عبده يحيى لكن أنقذ لؤي وائل مدافع الجونة الكرة من على خط المرمى.

ودفع رضا شحاتة بالثنائي العربي بدر وجوزيف نجويم بدلا من أحمد عامر وإسلام عبد النعيم لتدعيم فريق الجونة في الدقيقة 61.

بينما دفع خالد عيد بالثلاثي خالد الأخميمي وخالد رسلان وخالد كساب في الدقائق 70 و80 و82 على الترتيب بدلا من أحمد الشيخ وعبده يحيى وإسلام فؤاد لتنشيط الجانب الهجومي.

لكن محاولات الفريقين لم تنجح في فك شفرة الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي مثل نتيجة الدور الأول.

ويحل الجونة ضيفا على الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة 24.

بينما يحل غز المحلة ضيفا على فريق أسوان في نفس اليوم.