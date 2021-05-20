انتهت في الدوري – الزمالك (2) - (1) طلائع الجيش.. انتصار قاتل للفارس الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وماميلودي صنداونز التي تقام في الجولة 23 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.

ق90+1: جووول قاتل للزمالك برأسية من أسامة فيصل بعد عرضية قادمة من زيزو من ركلة حرة من الناحية اليمنى من أمام منطقة الجزاء.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: مشاركة أسامة فيصل بدلا من الجزيري، وسيف فاروق جعفر بدلا من حازم إمام.

ق79: خروج ساسي ومشاركة حمزة المثلوثي في ثاني تبديلات الزمالك.

ق78: عرضية من حسن مجدي لم تجد من يقابلها لتضيع فرصة هدف محقق على الطلائع.

ق76: 3 تبديلات للطلائع دفعة واحدة بمشاركة أحمد عبد الرحمن "زولا" وومحمد شحاتة وحسن مجدي بدلا من إسلام محارب وعمرو السيسي وخالد سطوحي.

ق72: تبديل أول للزمالك بمشاركة مروان حمدي بدلا من إسلام جابر.

ق71: تبديل ثان للطلائع بمشاركة عمرو مرعي بدلا من عمرو جمال.

ق69: رأسية قوية من الونش بعد ركنية من زيزو تصدى لها بسام بثبات.

ق65: تسديدة رائعة من ساسي بيسراه مرت بجوار مرمى الطلائع بقليل.

ق60: جووول التعادل للزمالك عن طريق سيف الجزيري بطريقة رائعة بعدما راوغ خالد سطوحي وسدد بباطن القدم اليمنى في الشباك.

ق57: تبديل أول لطلائع الجيش بمشاركة فرانك نجونجا بدلا من انصر منسي.

ق56: مطالبات بركلة جزاء للزمالك لكن الحكم احتسب تسلل على بنشرقي قبل تمريرها للجزيري.

ق55: محمد بسام يتألق وأمام تسديدة أمام سيف الجزيري.

ق53: الحكم يلغي ركلة الجزاء.

ق52: الحكم محمود عاشور يشاهد اللقطة بنفسه في تقنية الفيديو.

ق52: ركلة جزاء للزمالك بداعي لمسة يد على محمد ناصف.

ق50: تسديدة زاحفة من أحمد سمير مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف دون رد.

ق45+3: محمد عبد الشافي يستغل خطأ قاتل من علي الفيل في عدم تشتيت عرضية وتسلم الكرة وسدد بيمناه لكن بسام تصدى له على مرتين.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: محمد بسام يتألق ويمنع هدف محقق للزمالك عن طريق سيف الجزيري وحولها لركلة ركنية.

ق28: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وطلائع الجيش يتقدم بهدف دون رد.

ق27: الحكم محمود عاشور في انتظار تأكيد تقنية الفيديو بشأن صحة الهدف.

ق27: جوووول عمرو جمال يرواغ عواد ببراعة ومرر الكرة ساقطة من أعلى جسد حارس الزمالك وسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد بينية جميلة من إسلام محارب.

ق17: تسديدة من زيزو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق7: رأسية من مهند لاشين بعد ركنية أحمد سمير مرت بجوار مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة.