الانتصار الأول منذ حقبة متعب.. اتحاد جدة يفوز على أبها بمشاركة حجازي

فاز اتحاد جدة على أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشارك أحمد حجازي في المباراة كاملة مع اتحاد جدة.

تقدم ألكسندر بريوفيتش للاتحاد في الدقيقة 7 وتعادل صالح العمري لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وسجل عبد الإله سعد المالكي هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 42.

بهذا الانتصار رفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 50 ليحتل المركز الثالث، خلف الشباب صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة.

بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر، ليكون على بُعد 3 نقاط من مراكز الهبوط.

ويعد الفوز هو الأول لاتحاد جدة منذ 3 جولات، بعدما تعادل في المباراتين السابقتين ضد الباطن وضمك.

ليحقق اتحاد جدة فوزه الأول على ملعب أبها في بطولة الدوري السعودي بالمسمى الجديد لها: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كما حقق الاتحاد فوزه الأول على أبها منذ عام 2008، بعدما خسر مباراتي الموسم الماضي ومباراة الدور الأول للموسم الحالي.

وكان الاتحاد قد فاز على أبها بنتيجة 3-0 في الأسبوع 17 للدوري عام 2008، في مباراة سجل فيها عماد متعب الهدف الأول حينما كان معارا للفريق السعودي، قبل أن يضيف نايف هزازي ومحمد أمين حيدر الهدفين الثاني والثالث.

ويلعب اتحاد جدة في الجولة المقبلة وقبل الأخيرة من الدوري ضد فريق العين قبل أن يلعب ضد النصر في الجولة الأخيرة.